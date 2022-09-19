彭秀慧丁母憂 忍痛開工 敬業謝票：「媽咪」變回憶中呼喚 (17:06)

導演彭秀慧連日來為電影《阿媽有咗第二個》四出謝票及繼續宣傳工作，忙得不可開交。今日凌晨（19日）彭導演在社交網貼了一張拖手黑白照，原來她的母親昨早已離開，而她選擇繼續原有行程，是她昨天要做的事，她寫道：「離開醫院後，回家匆匆梳洗，去了幾場謝票，今（昨）天謝票的氣氛有點不一樣，因為由包場開始，大家很興奮，場面很熱鬧，少了平日的感性可能是好事。

第二場出場前，躲在後面看MV，看到黑畫面前子軒最後的一句『媽咪』，知道從此這個稱呼，將會變成回憶中的呼喚，然後就聽到有觀眾提到總是因為這一場戲，想起不能再見的媽媽，差點想跟她擁抱一個。

晚上回到媽媽的家吃晚飯，工人姐姐溫柔地向著房間叫媽媽吃飯啦，幾個好朋友圍在一起，也熱情地叫伯母吃飯，然後我們一起回憶幾十年前，讀書時代她們對我媽媽的感覺，沒有悲情，只有溫馨。」

她續寫道：「難過，但我從崩潰的傷心感受到愛，我從簡單的慰問感受到連繫，我從知情的沉默感受到明白，我從無條件的陪伴感受到我需要的實在，我從沒道理的冷靜感受到對生命的降服，我寫了一個由阿媽開始的故事，而我和媽媽的故事暫告一段落。最後親你的臉，跟平日一樣的冷冰冰，最後拖你的手，跟平日一樣，很軟很暖，萬物有時，再見有時。媽咪~」不少圈中人包括容祖兒﹑鄭秀文﹑鄭欣宜﹑張敬軒﹑張繼聰﹑趙學而﹑周慧敏﹑洪卓立﹑連詩雅﹑關智斌和方力申等，都留言悼念並叫彭秀慧保重。

（即時娛樂）