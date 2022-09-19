《你是我的後援會》今首播 保錡鄧子超偕好友盡訴心中情 (17:22)

保錡和好友Felix，以及鄧子超和好友Desmond，將在節目內盡訴心中情。（大會提供）

ViuTV全新節目《你是我的後援會》今晚（19日）起，逢星期一至五晚上10時30分播映。每個人對朋友定義不同，而友誼亦有不同類型。節目請來嘉賓及其好友進行各類活動，促膝談心，分享共同經歷與回憶，更會透過簡單測試，考驗2人合拍度、忠誠度和相處之道。

今晚（19日）播出首集，分別邀請到吳保錡@ERROR和好友Felix，以及鄧子超（小B）和好友Desmond，兩對好友都是認識超過10年知心密友。

保錡和Felix到荔枝窩度假，以彌補一直沒有結伴旅行遺憾。大家由在酒吧結識的Hi-Bye friend，到最後變成互相支持對方追夢戰友。曾任職演員公司的Felix，曾為保錡介紹工作，更幫他進入娛樂圈。

保錡更爆當年參加《全民造星》20強止步的時候，第一時間就致電Felix哭訴，他直言當時身邊酒友、損友等都不理解和明白自己，只有Felix給予支持和鼓勵。保錡感謝Felix無私幫助，更大讚對方：「係我人生見過最好嘅一個人！」

小B原來與Desmond在家人經營的茶餐廳邂逅，當時互相分享音樂心得，一傾便成為20年好友。小B笑言：「雙方已經係見過家長嘅關係」，但就從未正經請Desmond食飯，希望藉著今次機會，為對方請客一次，以答謝對方一路陪伴。

（即時娛樂）