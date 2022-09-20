好聲好戲2｜李佳芯輕鬆駕馭2鬼 奪11盞綠燈滿分過關 (16:30)

陸浩明雖然表現有進步，卻被汪明荃勸他還是專心做主持比較好。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《好聲好戲》第二季今晚（20日）播出新一集，第3輪出賽藝人有李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪，爭奪晉身決賽的最後一張入場券。在熱身環節表現出色的Ali，於首回合比賽的表現繼續保持水準，她選擇聲演《執到寶》黃韻詩被兩隻鬼上身的場面，一人分飾兩角聲演「唱大戲男鬼」及「重口音女鬼」。Ali輕鬆駕馭兩鬼，最終獲得11盞綠燈滿分佳績，被龍天生稱讚有黃韻詩味道。出名要求高的黃鳳英都大表認同，凌晞則說：「好鍾意你扮個老婆，個口音好正，同埋嗰啲『嗯』好正！」

6號挑戰聲演《溏心風暴》阮兆祥被逐出家門的場面，做慣司儀的他在發音方面保持水準，惟配音時「戲味」欠奉，被主席評判之一的汪明荃（阿姐）狠批，指他「都係做番主持好啲」。6號事後受訪時表示心都裂埋︰「鏡頭後阿姐都有教我如果要學配音或演戲，真係要搵個人或者實物練會好啲，其實阿姐好窩心嘅。」黃俊豪在這個回合再度失準，被阿姐狠批「有懶音又甩嘴」，黃俊豪一度哽咽直指「壓力大」。

四位參賽者在第二回合「技巧聲演」上聲演格鬥場面。6號、黃俊豪聲演《鹿鼎記》劉德華及梁朝偉打架場面，被主席評判潘文柏批評甩嘴及「食唔到個戲位」。Ali、袁文傑聲演《鐵拳英雄》的「猴子偷桃」場面，袁文傑聲演「男人最痛」時表現出色，被讚「真係做到嗰種痛」。綜合兩個回合成績，Ali奪得7票暫時領先排第一，黃俊豪則包尾。

（即時娛樂）