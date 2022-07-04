余黎青萍批評港姐少布 曾志偉面前著三點式答問題 TVB對惡意及不實指控保留法律追究權利 (12:59)

曾任教育署署長的監警會委員余黎青萍批評現時的電視及電影的色情暴力元素泛濫，同時指無綫電視（TVB）的《香港小姐競選》泳衣問答環節，指佳麗們「少布到不得了」、「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要著三點式答問題呢？我真係唔明。」

電視廣播有限公司（TVB）企業傳訊部今日發聲明，稱會就所有針對性之不實指控及惡意揣測保留法律追究權利。聲明內容如下︰

對於昨日（9月20日）有個別人士以指名道姓的方式對本台高級行政人員作出惡意及不實指控，其本人公開言論中，並沒有舉出其他電視台同樣舉辦的相關選美活動作引指，言論存在針對性，本台強烈譴責相關言論。

有關人士亦刻意將本台《香港小姐競選》的傳統比賽內容與社會上與虐待兒童、色情又暴力相關議題掛勾，在公眾場合以監警會委員身分發表此等言論，有違道德之嫌，不負責任的行為不但誤導觀眾及大眾，亦對參選《香港小姐競選》的女士構成不尊重及惡意誣蔑。

電視作為其中一種接觸面最廣的傳播媒介，本台肩負相當的社會責任，亦絕對了解業務規管事宜。本台嚴格遵守《電視通用業務守則》，所有節目播出前均由本台規管事務科預覽，確定內容合乎指引的情况下才會播出。無綫電視重申，對於所有針對性之不實指控及惡意揣測，本台必定保留一切法律追究權利。

（即時娛樂）