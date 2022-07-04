Alton@MIRROR 33歲生日 後援會辦慈善義賣活動籌款 (14:45)

今天（21日）是MIRROR成員王智德（Alton）的33歲生日，因MIRROR紅館演唱會墜屏意外而正在休息的他，只簡單在社交平台上載藍天白雲的照片，留言「藍天白雲總會在☁️ #🎂」。Alton的後援會受事故影響，今年未有舉辦大型生日應援活動，但由9月開始就舉行不同的「Alton生日分享快樂打氣行動2022」，除了將粉絲自行繪畫或直接下載並寫有個人心意及生日祝福的「小猩猩」製作成「小猩猩」吊飾送給Alton外，又舉辦了《膳心中秋關愛長者慈善活動》，協助機購派發物資給區內的弱勢社群及長者；以及《淨山大行動》，到將軍澳的小夏威夷徑執垃圾，身體力行宣揚「山野不留痕」的信息。

後援會今日起更舉行《生日義賣活動》，義賣「Alton Day Charity Set」、「Alton Day倒數月曆禮盒」、「Birthday Ging造型衣服」、「Alton Day外置充電器」及「小勁模型公仔盲盒」。後援會表示︰「Alton Day Charity Set由新生精神康復會、基督教懷智服務處及香港婦女中心協會製作，所有收益將不扣除成本全數撥捐製作機構；而Alton Day倒數月曆禮盒、Birthday Ging造型衣服、Alton Day外置充電器及小勁模型公仔盲盒由本會製作，收益扣除成本後將全數撥捐服務機構。」

後援會表示今年Alton的生日以打氣及分享為主要目的，希望社會上各界人士也能感受到由Alton自身散發的正能量，亦轉化蛋白粉的應援力量予有需要人士。

（即時娛樂）