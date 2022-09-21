港姐2022｜陳瑞菱讚陳法蓉真人靚過上鏡 張靜婷獲提名人王賢誌教路 (19:47)

《2022香港小姐競選》決賽將於9月25日（星期日）紅館舉行，今天（21日）舉行記者會公布詳情，並安排19位候選佳麗會晤大會評判與「最上鏡小姐」評判。

（3）陳瑞菱表示決賽在即，心情少許緊張，對於被看好三甲？她表示最緊要對自己有信心，當晚會全力以赴，而她現時會敷面膜和祈禱調節心情。談到首次與最上鏡小姐評判琦琦和陳法蓉等見面，陳瑞菱透露小時候有看過陳法蓉的電影，很崇拜對方，覺得對方真人比上鏡漂亮。

另，對於港姐泳裝環節被斥太少布？陳瑞菱相信公司會保護好她們，而且她認為香港小姐是宣揚美貌與智慧並重，她們穿泳裝是展示美麗和高貴的感覺，與虐兒、色情無關。

（17）張靜婷被爆15歲時已常在社交網用英文粗口留言鬧人，她指已經是10多年前的事，當時很流行跟同學Share帳號來用，那個帳號的確是她的，但爆粗的不是她，應該也沒有得罪人。張靜婷不擔心事件會影響比賽。決賽將至，張靜婷表示其提名人王賢誌提她不要太緊張，無論答任何問題，都用同一個思維去答，而她知道對方是港姐決賽司儀之一，很開心可以跟對方在紅館同台。

（14）梁超怡為決賽當晚演出，學習一段全新舞蹈，雖然時間緊迫，但她有舞蹈底子，故不太吃力。梁超怡表示媽咪特意從美國返港撐她，還帶備補品煲湯給她補身，令她很感動。問到大熱之一的她可有信心入三甲？她表示有信心並會全力以赴。

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（即時娛樂）