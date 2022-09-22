黯夜守護者｜黃偉文堂兄黃栢文專做反派 憑自身經歷演過氣黑幫 (17:24)

無綫劇《黯夜守護者》本周劇情重點，落在一眾老戲骨身上，包括財迷心竅的鬼王彪（李成昌飾），因為基哥（陳國峰飾）慫恿鋌而走「粉」；由於收入可觀，鬼王彪四出尋覓拍檔，偶然得悉昔日社團好兄弟阿昇（黃栢文飾）愛孫不幸患癌，急需大筆金錢，遂拉對方落水。

由於2人出貨毒品滲有大量雜質，對吸食者造成極大傷害，阿昇數度想收手兼自首，最終鬼王彪遭Da姐（陳敏之飾）揭發藏毒，不過Da姐因心軟，幫鬼王彪隱瞞罪行，並與登門調查的CK（陳煒飾）角力，劇情緊張。

著名填詞人黃偉文（Wyman）堂哥、無綫監製王心慰御用演員的黃栢文，1977年考入第6期無綫電視藝員訓練班，同期同學有呂良偉、陳玉蓮、劉雅麗及廖偉雄等。2年後栢文轉投電影圈，曾是李修賢固定班底，先後演出《公僕》、《霹靂先鋒》及《喋血雙雄》等電影；曾經歷患癌及移民的栢文，2012年重新加入無綫，繼續以演反派馳名。

栢文哥這次在《黯夜》中演出可說「半洗白」，雖然阿昇與鬼王彪販毒，但阿昇全程自責。加上他對愛女及乖孫相當關懷，角色人情味濃，相當立體。在演藝圈打滾多年、笑言差不多做勻台前幕後每個崗位的栢文哥，透露今次與以往一樣，盡量參照真實人物揣摩角色：「以前拍電影接觸過好多古惑仔，有啲仲做緊，有啲好似我劇中角色咁想洗底做番普通人，所以揣摩角色變相易啲。」

《黯夜》自開播，每次有人死亡，包括Maisy（羅毓儀飾）、Jeff（施焯日飾）、高仿明（KT唐嘉麟飾），都定必出現「神秘人」，不少網民競猜誰是「神秘人」，除了無所不知的文杰（謝東閔飾），CK愛人William（袁文傑飾）亦相當有嫌疑。

（即時娛樂）