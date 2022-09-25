李佳芯慈善短片推出1周逾11萬點擊 粉絲出動應援車助宣傳 (18:36)

李佳芯（Ali）為慈善機構「耆智園」製作的短片《伴》，播出一周已錄得逾11萬點擊率。一班通芯粉（粉絲暱稱）集資安排大型應援車，於今個周末及周日停泊在尖沙嘴及銅鑼灣助偶像宣傳！Ali透過社交網「謝票」，更透露正在蘊釀進行新計劃。她說︰「看似閑適的躺着，可腦海已浮現下個project的藍圖。才發現，這幾年沒停下腳步、也沒停止學習，最近也終於感受到網絡平台的威力。腦退化症短片《伴》短短數天有差不多100K點擊。製作花絮片段亦已上載，謝謝大家的支持。還沒細想往後如何經營，相信，心會給予答案，然後，盡力於每個當下。」

Ali透露當日促成今次慈善合作，源於一次與影迷會的慈善探訪。她說︰「當年同Fan Club去做義工參觀耆智園院舍，突然有一個女粉絲喊，原來佢婆婆早一年因為腦退化症過身，令佢觸景傷情。經過呢件事後，同好多朋友傾開偈，開始發現身邊好多人嘅屋企人都有腦退化症，原來一個咁普遍嘅病，一直好多人都輕視咗，或者唔認識呢個病。我就開始有個想法，不如拍一條講腦退化嘅片，令大眾多啲關注呢個病患。」

首次身兼演員、導演、監製及編劇的Ali自嘲：「我哋得一日嘅拍攝時間，我呢一邊要做導演決定好多鏡頭拍攝，諗埋後期剪接，另一邊就要代入演員角色，嗰日簡直係精神分裂咁。」數到最難忘一幕，Ali表示最深刻是與張同祖的一幕吃飯戲，劇情講述飾演父親的祖哥因患有腦退化症，在吃飯時誤將魚當成蝦，身為女兒的Ali不但沒有反駁，反而一起「將錯就錯」。她說︰「我記得呢場戲係同祖哥即場構思出嚟，想用電影橋段帶出照顧者與被照顧者嘅日常，可能好多照顧者遇到呢個情况會覺得好麻煩，係一個負累，但諗吓其實對方都係你屋企人，有呢個病佢都唔想，呢個時候應該要大家好好諒解，照顧者要搵一個自己堅持下去嘅方式開心過日子。」

提到好友楊潮凱幫忙拍劇照，Ali笑言最後發現每張照片都是眉頭深鎖：「我張張相都皺晒眉，冇笑容，未見過自己呢個樣。可能因為我當時精神極度緊張 ，完全分唔到心，發現做幕後真係唔容易。」

（即時娛樂）