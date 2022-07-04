校花校草2022｜10強誕生 黃秋生臨場改對白考執生 14歲皓嵐獲讚爆喊 (16:37)

創作平台《試當真》聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes！合辦的《校花校草2022》進行得如火如荼，12強的「花草們」在第5集「校花校草綜藝堂」舉行的《全明星Casting》中，需要與影帝黃秋生、新生代演員袁澧林、蔡思韵、吳肇軒演對手戲，考驗他們演戲天分，導演評審席上除了游學修，還有《哪一天我們會飛》及《狂舞派》導演黃修平，令各校花校草嚴陣以待。

隨著「綜藝堂」第5集播出，陳海琳（Hoilam）及沈以諾（Jay）在觀眾100%投票下，以最低票數提前畢業；勝出的10強校花校草，則進入最後一輪總決賽，並需伙拍試當真導演，以製作台慶大短片成為自己畢業作品，最終獲最多觀眾票選的年度校花校草，將獲得10萬港元獎金及試當真正式藝人合約一份。

《全明星Casting》中，花草們以3人為一組，跟嘉賓演一場戲。首先出場有袁澧林考3位校花Moon、泰妹、510，重演《嚦咕嚦咕新年財》一場梁詠琪與奶奶打牌的戲碼。3位校花表演中規中矩，袁澧林較喜歡Moon，認為她事前做足功課，而游學修和黃修平則認為泰妹表演較平穩，泰妹「中選」。

之後輪到蔡思韵與3位校草Jay、Stone、阿康對戲，重演《幻愛》男女主角一場會面戲。之前有試戲經驗的Stone，獲3位評審一致好評。蔡思韵指Stone演出有驚喜，有很多微小動作融入角色，與他對戲有互相交流。

游學修則自爆曾試鏡失敗經歷勉勵參賽者，他說︰「我嗰時都有試鏡過《幻愛》，但試鏡中唔中選有好多因素，我cast完當下已知道自己並非導演心中男主角模樣。」他又特別稱讚Stone表現：「Stone演正劇令我眼前一亮。」

到下一組試鏡，邀請吳肇軒重演《哪一天我們會飛》，游學修親自上場，與校花Hoilam和Natalie試鏡。Hoilam演了頭幾句對白，突然間dead air，腦袋空白，給予了多次機會。吳肇軒笑指游學修落場，演令對方緊張，之後Hoilam獲重演只跟吳肇軒對戲，但表演仍然未如理想。

黃修平說：「若是真試鏡，早已不獲第3次機會，因為這是試自己的作品，所以會更嚴謹去評價。」他勉勵參賽者，要步向專業，最基本是掌握台詞；同時亦教路就算忘詞，都不可以中斷演出，戲還是要演下去。

黃秋生重演《無間道》一場劉德華與梁朝偉經典戲分，考起3位校草曾Sir、皓嵐和何求。14歲的皓嵐被黃秋生臨場考起，將人物設定由警察與臥底，改為父與子，難得皓嵐接招時表現淡定，還隨秋生設定改對白，演畢後不但獲掌聲，秋生還說︰「小心啲細路。」黃修平更謂︰「臨場執到生，今次演得好。」游學修同樣力讚︰「佢真係接到。」黃秋生贈貼士予他︰「將緊張變成能量，演員訓練就係將自己變回小朋友。」

獲3位評判讚，皓嵐聲音有點哽咽，初時他只稱鼻敏感，最後被黃秋生篤爆，他忍不住哭出來，他表示︰「前幾集做得唔好，第一次被人讚好開心。」秋生再寄語他︰「唔好放棄學業，做乜都好唔可以白癡、冇腦、唔識字。」

10強誕生新賽制亦隨即啟動！校花校草在百分百觀眾投票大前題下，觀眾票選由9月26日中午12時開始，以累積票數計算直至10月22日下午2時正（畢業禮前）截票。

期間不再會淘汰任何參賽者，觀眾亦可隨時改票，但投票不再有多票選項，限投1花1草。而10強花草將分成5組，每組1花1草夥拍1位試當真導演，合力製作1條台慶月大短片；該5條台慶大短片同時是他們的畢業作品，在10月11至19日期間播出，觀眾可根據作品表現投選心水花草，最高票數的年度1花1草，將獲10萬港元獎金，以及試當真正式藝人合約一份。

（即時娛樂）