陳煒跟老公婚宴3次咀嘴 鮑姐熱淚盈眶 朱晨麗喜接花球 (12:27)

陳煒和老公陳國強在婚宴上3度甜蜜咀嘴，而煒哥提到鮑姐時，在場的鮑姐熱淚盈眶；至於朱晨麗成功接到花球。（大會提供）

陳煒（煒哥）與陳國強醫生於昨天（26日）簽字成為夫婦，一對新人晚上假半島酒店設宴，宴會約在8時開始，煒哥身穿長袖透視喱士大澎裙婚紗，披上頭紗，在恩師鄭偉強陪同下進場，之後鄭偉強將煒哥交到陳醫生手中，並説：「你一定要好好對佢，如果唔係我唔會放過你。You are a lucky guy!」

煒哥與陳醫生在眾親友見證下交換戒指，並在眾人起哄下3度親吻，恩愛甜蜜。煒哥向在場好友道謝，煒哥說：「今（昨）晚到嚟嘅全部都係好惜我同陳醫生嘅朋友，首先好感激鄭偉強先生陪我進場，喺呢度無人畀佢夠有資格，因為佢係主宰我呢26年演藝人生嘅好重要一個人，當年如果唔係佢喺垃圾桶執番我份報名亞洲小姐履歷資料，就肯定冇今日嘅陳煒。 」

之後煒哥特別感激曾勵珍小姐，因為珍姐甚少出席藝人婚禮，但昨晚仍百忙中抽空到賀，煒哥和陳醫生感激珍姐愛惜。當煒哥提到鮑姐時，鮑姐更激動得熱淚盈眶，場面感人。

煒哥答謝各位好友後，輪到新郎哥發言，但新郞哥不是跟新娘子一樣，答謝所有親朋，而是說出「愛的宣言」答謝老婆，陳醫生說：「要多謝嘅人，佢都講晒，我想講，我以前叫佢Honey，但今日之後會改口，叫佢陳太或者老婆，過往佢陪伴咗我4年，呢段時間係我人生中，最開心嘅日子，多謝你，I love you！」

説到這裏，全場已拍手掌，然後陳醫生續說：「同埋我想喺呢度回應佢之前講50年不變嘅報道，我喺度講我係會50年+1日不變，嚟緊呢段時間都會惜你、寵你、愛你！」在場所有人士滿意這段愛的宣言，而煒哥亦回應陳醫生，是細心的好老公。

最後到拋花球環節，在場原來只有2位單身女士，在朱晨麗及江美儀的熱烈競爭下，結果由朱晨麗成功奪得。

（即時娛樂）