釜山國際電影節｜岑珈其憑《IT狗》獲最佳男配角提名 跟朴海秀爭獎 (14:09)

岑珈其在歌影視及綜藝節目都有發揮。（大會提供）

岑珈其在《IT狗》飾演Kenneth Sir，演得貼地兼抵死，角色成為熱話，其演出亦得到各界認同。（大會提供）

岑珈其有份演出ViuTV劇集《IT狗》，他在劇中飾演口才了得﹑身兼共享工作室創辦人﹑創業導師及大學講師，並在初創界涉欺騙投資者，臭名遠播的角色Kenneth Sir，珈其將此角色發揮得淋漓盡致，演得貼地兼抵死，角色成為熱話，其演出亦得到各界認同。

今日（27日）韓國釜山國際電影節公布，岑珈其憑《IT狗》的演出，獲提名「亞洲內容大獎」的最佳男配角，與其他入圍對手爭獎，其他4位入圍提名者包括《魷魚遊戲》朴海秀、《Tracer》朴埇佑、《Hurts like hell》Vithaya Pansringarm及《八角亭謎霧》祖鋒，而韓國人氣男神丁海寅，擔任頒獎禮主持。

獲提名的岑珈其高興表示：「好感謝韓國釜山國際電影節『亞洲內容大獎』的最佳男配角入圍提名，得到評審團的肯定和支持，已經好開心好感恩！今次提名絕對是超級大鼓勵，得到這張好成績表我會好好珍惜，我一定會繼續努力做好日後每一個作品，真心多謝《IT狗》簡君晉導演，畀這個機會我演Kenneth Sir角色，最後一定要多謝喜歡及支持我的每一位朋友。」

2014年，岑珈其參演電視劇《地產仔》，飾演地產經紀一角。2018年，首次擔任電影《非同凡響》男主角，演出備受讚賞；及後他獲邀參演ViuTV劇集《教束》及《二月廿九》：前年，岑珈其1拍攝ViuTV綜藝節目《膠戰》系列，擔任主持，同年加入YouTube頻道「試當真」任常駐幕前成員，其演出機會不斷，最近演出的電影有《緣路山旮旯》、《阿媽有咗第二個》等。

（即時娛樂）