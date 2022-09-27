釜山國際電影節｜凌文龍膺最佳新星 余安安獲邀頒終身成就獎 (15:47)

凌文龍（小龍）獲第27屆釜山國際電影節所設的第4屆亞洲內容大獎（Asia Contents Awards，簡稱ACA）評審委員肯定演技，認為小龍是值得大家留意的新星，在10月8日頒獎禮正式舉行前，率先獲頒最佳新星大獎（Best Rising Star），下周將遠赴釜山現場親身領獎。

同時小龍憑ViuTV劇集《IT狗》「阿信」一角，獲提名新演員獎，一同角逐該獎的演員包括韓劇《二十五，二十一》的崔顯旭﹑《新聞記者》日本男星橫濱流星﹑《豬玀之王》崔賢珍﹑泰劇《流星花園》Dew。

身為香港電影金像獎協會董事的余安安，亦獲邀成為該頒獎禮的頒獎嘉賓，屆時將負責頒發終身成就獎。

小龍得知入圍消息後感到非常驚喜：「冇諗過第一次演出電視劇，就有機會提名國際獎項，《IT狗》喺香港嚟講，係比較創新嘅題材同類型，希望可以畀其他國家睇到香港電視界嘅新視野。𠵱家好多亞洲電視劇質素都好高，今次去唔敢奢望得獎，希望同其他地區嘅影視人交流，有機會都想欣賞佢哋作品。」

安安姐則表示好高興成為頒獎嘉賓：「好榮幸釜山國際電影節亞洲內容獎邀請我去出任頒獎嘉賓，仲要係一個咁重份量嘅獎項，相當興奮！」

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（即時娛樂）