釜山國際電影節｜梁詠琪憑《反起跑》提名最佳女主角 跟朴恩斌米倉涼子爭獎 (16:18)

由梁詠琪（Gigi）、潘燦良、周家怡和許博文（強尼）主演的VuTV原創劇《反起跑線聯盟》，今年3月播出後深受歡迎，今日（27日）更帶來喜訊，該劇入選韓國釜山國際電影節亞洲內容大獎2大獎項，Gigi憑劇中Nora一角，獲得「最佳女主角」提名，而劉偉恒則提名「最佳劇本」，與一眾亞洲知名劇集，包括韓劇《非常律師禹英禑》朴恩斌、日劇《新聞記者》米倉涼子﹑內地劇《江照黎明》馬思純等。

Gigi和劉偉恒獲悉提名後大呼興奮，劉偉恒表示會赴韓國出席頒獎禮，他說：「首先當然要恭喜Gigi，當日她二話不說便答應演出這部電視劇，期間天天不眠不休，百二分投入地演活了劇中Nora這個角色，引起很多家長共嗚，到今日，仍然有很多家長和我說，劇中很多幕與他們所發生的一模一樣！

至於最佳故事實在要歸功於整個編劇團隊包括編審朱鳳嫻導演 （《一路瞳行》導演），還有編劇李梓樅、留晴及歐頴瑤，在舊年年初我們天天在辦公室奮鬥，創作了15集劇本，如今也算是一個認同！

另外，對於能夠入選釜山國際電影節，實在有另一份特別的意義，我執導的第一步短片《Mr. Right》在2007年曾入選釜山影展；15年後，帶著我的電視劇到釜山競逐獎項，感覺特別興奮，多謝及恭喜各位，能夠入圍競逐已經心滿意足！釜山見！」

Gigi首演ViuTV電視劇，便獲女主角提名，她表示感恩及驚喜：「一個好大嘅驚喜！非常感恩可以同好多出色嘅演員一同入圍，我覺得十分榮幸。第一次拍劇知道自己有好多不足嘅地方，我仍然謙虛繼續努力。

好感謝導演同台前幕後工作人員誠意和努力，一部電視劇受觀眾歡迎，實在需要各方一齊努力方會成功。最開心係呢個劇在『提早暑假』嘅期間，帶咗好多歡樂畀家長同小朋友，同時好戥導演及工作人員開心。」

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（即時娛樂）