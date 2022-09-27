金馬59｜黃秋生平常心爭影帝 張繼聰稱入圍已滿足 (19:15)

第59屆金馬獎今天（27日）公布入圍名單，黃秋生憑《白日青春》角逐最佳男主角，將跟張孝全﹑林家棟﹑張繼聰和游安順爭獎。秋生受訪時說：「其實大家都知道我近年情况，當然可以入到圍金馬非常高興，問我感想？我真係唔敢想，有啲喜出望外，睇到對手好都強，我平常心，有得參與同玩呢個遊戲，當然非常開心，對於我嚟講，係一個Bonus，多謝大家支持，好多謝工作團隊﹑導演﹑燈光攝影，大家工作愉快，希望我可以同大家一齊分享呢個快樂。」

憑《窄路微塵》首度角逐金馬影帝的張繼聰說：「入咗圍已經係一個肯定，好滿足。」

余香凝憑《緣路山旮旯》角逐最佳女配角，她說：「好感恩好感恩得到呢個肯定，多謝咁多位評委鍾意呢部電影及呢個角色，我都好鍾意『咩姐』（戲中角色），有呢個提名都要多謝岑珈其，因為冇呢個對手，都唔會有『咩姐』，多謝大家。 」

袁澧林憑《窄路微塵》入圍金馬影后，她說：「多謝導演林森、監製和製作團隊！無比激動，但開心完會繼續做好份內事。」

《白日青春》導演劉國瑞說：「非常開心《白日青春》入圍金馬獎6個獎項，尤其感恩巴基斯坦裔的林諾（Sahal Zaman）可以在這個華語影壇盛事入圍最佳新演員。我要感謝Petra Films、Golden Scene對我的支持，也要感謝我的監製Vinod Sekhar、鄭保瑞、曾麗芬和任硯聰的信任，讓我可以完成這部電影。《白日青春》是一部關於香港，也關於難民的電影，作為一個住在香港的馬來西亞導演，我希望這部電影可以讓大家更了解香港，也更了解難民。感謝金馬獎給我這個機會，謝謝！」

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（即時娛樂）