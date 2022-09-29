黯夜守護者｜袁文傑演賤男獲讚 寧被「潑糞」多過淋紅油 (13:47)

小寶與威爺之間的父女情，一直以激嬲威爺為樂的小寶，因潑糞一事跟對方關係好轉，見到威爺垂危瞬間哭崩之餘，並終親口承認其實一直知道威爺是親父。（大會提供）

劇中的穢物是香蕉、麥皮及阿華田製成，難怪袁文傑笑言感覺較好。（大會提供）

無綫劇《黯夜守護者》踏入結局周，周一、二（26及27日）播出兩集，William（袁文傑飾）因被淋紅油而遭揭發「呃人錢」，CK（陳煒飾）有感彼此價值觀不同提出分手，豈料William反目成仇，怒摑子俊（楊凱博飾）兼砸爛其電腦，露出邪惡真本性。及後小寶（江嘉敏飾）找威爺（李國麟飾）「幫拖」潑糞教訓William。

袁文傑受訪時透露從演以來首次遭淋紅油及淋「糞」，更笑言後者感覺較好，皆因劇中的穢物是香蕉、麥皮及阿華田製成，反之紅油入眼很麻煩，袁文傑說：「因為要一Take過，壓力一定會有，但負責淋我嘅羅浩銘壓力仲大，因為淋得唔湯唔水都冇得再拍過。」

曾演過不少反派的袁文傑，除了不怕「暖男變賤男」被觀眾討厭，更笑言今次拍攝有意外收穫：「唔少朋友睇完都同我講，我今次形象好突出。」

昨晚（28日）播出一集，死亡名單再添新亡魂─Rocky（陳國峰飾），威爺更昏迷送院！事緣Da姐（陳敏之飾）快將生日，威爺搵小寶幫眼揀禮物，其間收到風Rocky約見神秘毒販，威爺尾隨小寶深入虎穴，未料行蹤被發現，威爺捨命護女，遭Rocky用磚重擊至頭破血流，此時「神秘人」再現並親手殺死Rocky。

李國麟已年屆68歲，但拍起動作場口有板有眼，問到平時是否有做運動保持狀態，他笑言：「我一路都Keep住有運動，平時游水、行山多，加上喺TVB不停拍古裝、時裝打鬥戲，技巧都慢慢掌握到，令我由唔識打，變到睇落似武林高手。」

（即時娛樂）