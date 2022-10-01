保錡新歌《羅曼蒂克衰亡史》MV 與女角演親密鏡頭尷尬 (14:45)

ERROR成員吳保錡（Poki）是今年樂壇新人，繼《猥瑣》後，昨日再推出新歌《羅曼蒂克衰亡史》，Poki在MV中與女角的親密鏡頭更勝上次《猥瑣》，不過Poki笑指親密程度都不及跟隊友何啟華（阿Dee）在過去於電視節目中的Kiss鏡頭。

Poki這次乘勝追擊，繼續找來舒文監製、黃偉文（Wyman）填詞，他說：「上次搵咗Wyman寫，好希望佢繼續可以幫我，而佢又肯，非常感恩。」

Poki在MV中繼續做兵，但他同時也飾演精神病患者：「我這位精神病人幻想好多愛情經歷，但全部都係幻想出嚟，最終女方係冇出現過。其實MV都係講緊做一隻兵，你可能會無私奉獻畀你鍾意嘅人，但佢身邊已經有一個佢鍾意嘅人，你永遠只能做佢後備。好多嘢都係我哋呢啲兵自己幻想出嚟，好美好，但都只係虛構。」

Poki親自找來YouTuber雪瑤參與MV演出，想再一次自肥？Poki說：「上次搵咗Heidi（李靜儀），今次想搵新啲嘅面孔，睇下會唔會做到新嘅感覺，想畀人睇到不論MV或唱功都有全新感覺。之前睇騒見到雪瑤嘅表現同個樣，我覺得佢適合個MV，就邀請佢。」

MV畫面不乏親密鏡頭，其中一幕說到Poki幻想與所愛的人咀嘴，親密程度令他變得十分怕醜，表現尷尬。Poki回想說：「未試過演呢啲戲，今次係冇kiss到，只係扮kiss，不過咁近都有少少緊張。過去我只奉獻過畀阿Dee，我最叻同男人Kiss！同異性係未試過，所以喺鏡頭前咁多人喺度，有少少驚同拘謹。」

除了女主角，今次Poki的MV也有隊友肥仔（梁業）的加持，拍攝MV當日特地前來探班，更幫忙做幕後，在Poki拍攝雨景一幕幫忙噴水，不過見肥仔起勢狂噴十分開心，似玩多過幫忙，不過兩兄弟自然冇計啦！

（即時娛樂）