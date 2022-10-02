Tyson Yoshi騷麒麟臂狂爆粗 指上次亞博騷觀眾似喪屍 (16:27)

周國賢﹑王菀之和R.O.O.T的演出，炒熱全場氣氛。（大會提供）

由多個本地歌手單位參與，一連兩晚於博覽館舉行的《TONE Music Festival 未來音樂祭2022》，昨晚（1日）演出歌手包括王菀之 x R.O.O.T、Tyson Yoshi及樂隊Zarahn等，為音樂祭首場演出施展渾身解數。

因演出單位眾多致演出超時，Tyson Yoshi比原定時間表，遲了1小時才出場，但無減粉絲熱情。身穿皮褸的他甫出場，即呼籲全體觀眾起立，先唱《I don't smoke & I don't drink》熱身，不少樂迷響應站起來。

唱完第一首歌，Tyson Yoshi已急不及待除下皮褸，露出背心騷麒麟臂，情緒高漲的他不停用英文爆粗，又鼓勵大家一齊跳舞：「今次是我第2次來亞博，上次VIP位的觀眾好似喪屍不動。」之後陸續唱《Better》、《In My Dream》及《If I die tonight》，台下大部分觀眾忘我起身跳舞又揮手，氣氛熾熱。

輪到王菀之與R.O.O.T合體登場，他們在台上一唱一和形式，一口氣連續演繹《宜蘭食雪糕》、《留白》及《水白合》，表現合拍曬唱功。R.O.O.T笑言來到亞博當自己在機場，希望大家可以飛去外地旅行；王菀之則乘機為電影抽水宣傳：「大家食飯未？可能我食得太多，有少少《飯戲攻心》。」惹來觀眾拍掌和笑聲，再唱多3首歌後，兩人提議玩自拍全場大合照，影完才離開舞台。

樂隊Zarahn壓軸出場，主音周國賢背起結他邊彈邊唱包括《如果感覺有顏色》、《Hots for you》及《搖滾小學》等合共8首歌，演出超過凌晨12時許才結束，讓歌迷大飽耳福。

（即時娛樂）