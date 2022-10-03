美麗戰場｜方力申笑陳山聰「雙響炮」厲害 驚訝陳瀅離港：早知我都飛 (20:49)

無綫台慶劇《美麗戰場》今晚（3日）首播，陳山聰、方力申、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻及朱晨麗等劇中演員，出席商場舉行首播活動，為劇集造勢。

山聰和小方於宣傳海報獲安排企「C位」，山聰謙稱劇中只是男三男四，小方指對方台慶劇「雙響炮」厲害，相反林盛斌（Bob）則以男一身分介紹自己出場，十分搞笑。至於身處巴黎的女主角陳瀅，亦在巴黎鐵塔下拍片，越洋為劇集打氣。

山聰和小方受訪時大爆拍攝時「飛紙仔」，不過他們都有為葉導解畫，山聰表示因今次是葉導一人身兼監製、導演及編審，所以最清楚內容，去到現場有加有改很正常。與葉導合作無間的小方則笑指，對方是有壓力鞭策才寫得更好，所以特登飛紙仔。

作為台慶劇「頭炮」，山聰表示有壓力是好事，能做「頭炮」都是開心事，而且這類劇種，近年較少在TVB出現。小方則指對方還有另一炮台慶劇《超能使者》，是雙響炮，很厲害。談到2人在宣傳海報被安排在「C位」？山聰笑指阿Bob才是男一，因對方說從右邊數起第一個才是男一，他們只是男三男四。

小方稱今次是他人生第3套劇集，期待自己演出，若之後有機會都想多拍劇，他已經常自薦，什麼題材都無所謂，最緊要導演對他有信心。對於女主角陳瀅飛往巴黎出席時裝周，小方笑問：「原來女主角都可以走得㗎？早知我都飛啦，我想去美國或日本，因為想去看NBA季前賽。」

昨日（2日）度過了46歲生日的山聰，在活動上獲劇組送上生日蛋糕。生日願望是否攞視帝？山聰表示最希望《美》劇和《超》劇都有好收視，因人生第一次參與兩套台慶劇，希望大家都喜歡。

（即時娛樂）