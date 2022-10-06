美麗戰場｜「反骨琪」一晚遭摑兩巴 蔣家旻被迫做「孤獨精」 (14:40)

飾演傻強的董敬文入行8年，自2014年起參與不少劇集拍攝，今次飾演傻強獲得不少發揮機會，獲網民指終於捱出頭。（大會提供）

Angel又爆葉念琛在劇集開拍前，再三叮囑她要與陳瀅、陳曉華及劉佩玥劃清界線。（大會提供）

無綫台慶劇《美麗戰場》開播後話題不絕，「由頭奸到尾」的琪琪（蔣家旻飾），昨晚（5日）「上得山多終遇虎」。為琪琪負債纍纍的馬Sir（陳嘉輝飾），為撲水追琪琪鋌而走險貪污，最終事敗並遭警方追捕。

馬Sir逃亡期間，闖進鍾家士多欲帶走琪琪，因發現琪琪將其「走難金」調包，一怒之下將琪琪及同場的家寶（陳瀅飾）綁起及挾持。馬Sir企圖強姦琪琪，家寶為救妹妹以磚頭扑暈馬Sir，二人逃走期間琪琪竟調轉槍頭，將家寶推向發狂的馬Sir。

劇中人稱「反骨琪」的琪琪罪行罄竹難書，貪慕虛榮的她多番離間李靜兒（劉佩玥飾）兄妹及家寶與父親之間的感情，之前又順手牽羊偷走李靜兒亡母鑽石手鐲。

昨晚「偷手鐲」事件曝光，雖然「人贓並獲」，但琪琪死不悔改，更企圖利用傻強（董敬文飾）感情反擊靜兒，幸好傻強終於清醒，怒摑兼爆Seed喪鬧琪琪，又與琪琪母親芳姐（楊卓娜飾）對質。

之後芳、琪走出醫院爆罵戰，芳姐對琪琪以賊贓作為生日禮物大表不滿，豈料琪琪零悔意兼瞪大對眼，連番數落芳姐：「貪錢同發姣擺到明你遺傳畀我啦，講到姣？我有排跟你學！」遭親生女反咬的芳姐，一怒之下怒摑琪琪，令琪琪憤恨指數再度飆升。

對於「反骨琪」一晚連食兩巴，不少網民表示大快人心，直指「琪琪先係正宗反派」：「如果增設最厭惡角色獎，佢演到咁有機。」有網民看到被摑後的琪琪目露凶光，兼在預告中見到琪琪看著傻強被打時露出冷笑，眾人為傻強安危感擔心。

對於角色連續3日遭鬧爆兼人人喊打，家旻（Angel）IG留言兼預告：「今晚嗰兩巴掌大快人心啦？短短3日，我收到好多Message仲有留言...沒有最賤，只有更賤，聽晚行動升級。」Angel又指琪琪帶給她很大滿足感，並搞笑指葉念琛才是Big Boss：「求求你哋唔好鬧我，要鬧就鬧葉念琛。」

Angel 又爆葉念琛在劇集開拍前，再三叮囑她要與陳瀅、陳曉華及劉佩玥劃清界線：「導演話我唔可以同其他女仔咁 Friend ，其實我都同佢哋唔會傾到太多偈，因為我每場戲都要用好多能量去鬧人同憎人，要自己匿埋一邊培養情緒。

（即時娛樂）