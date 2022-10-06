《忽然心動》11.17在港上映 AK拍愛情戲認怕醜：拍宣傳照硬晒軚 (17:14)

由MIRROR副隊長江𤒹生（AK）、吳千語、栢天男（Adam）、蘇皓兒（Chloe）、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍（Shirley）合演的青春愛情喜劇電影《忽然心動》，早前受到疫情影響延期，今日（6日）電影公司鐵定檔期，並公布首款海報，同時宣布電影於11月17日在港上映。

《忽》首款海報展示出8位演員配搭新鮮組成四對戀人，展開4個故事貫穿整套電影。《忽》是AK首部演出電影，他笑言今次大家會未見過一個怕醜AK：「我除了電視劇《打天下》外，這次是第一次和女主角演情侶角色，我一開始非常怕醜，因為未試過和女仔很Close拍攝，拍宣傳照時也硬晒軚。」

千語表示雖然與AK首次合作，但大家年紀相近，溝通上沒隔膜，她說：「我們年紀差不多，雖然AK拍戲經驗好像不多，但我覺得他演戲學得很快和聰明，溝通上他都很快可以接收。」

Adam笑言8位演員每一位都又Fresh又年輕，電影能帶給觀眾新鮮的愛情觀：「《忽然心動》是一個青春浪漫嘅愛情喜劇，8個人有四個不同故事，每一個人都有自己不同愛情觀，所以我覺得這套戲的愛情觀會很豐富。」在戲中飾演Adam對手、千金小姐的Chloe也很認同：「這套愛情喜劇會帶出香港很地道和年輕人不同的愛情觀，亦都有很多很搞笑貼地的場景。」

《忽然心動》也是湯洛雯的首部電影演出，第一次就要做一個為慳時間找真命天子，而每次都一腳踏十船女仔，笑言這個角色故事很特別：「我是沒有演過這種角色，這個角色在數學方面我相信是非常之好，因為可以同時間有十個男朋友！」

馬志威在戲中也是一腳踏兩船的角色，笑言靚湯的角色比自己厲害：「她比我厲害，我在戲中都是一腳踏兩船而已，她的角色要一腳踏十船，所以我覺得她才是真正的高手！」更笑言能一腳踏多船的人是「非常厲害的時間和空間的管理大師」。

Shirley在戲中飾演留學生回港完成論文，但卻是非一般論文研究：「我在戲中的畢業論文要寫的是香港情色電影興衰，所以我在戲中特意回港做研究。」對於這次對手主要是白只，Shirley表示期待已久：「我期待了非常久，因為我有看白只的電影，我好開心我今次的對手是白只呢！」

（即時娛樂）