膠戰SSP｜呂爵安被封「鹹濕Edan」 阿正揀Jeremy行沙灘 (17:03)

ViuTV節目《膠戰SSP》昨晚（8日）播出，節目分4個遊戲進行，「6膠」呂爵安（Edan）﹑黃正宜（阿正）﹑魏浚笙（Jeffrey）﹑岑珈其﹑徐浩昌（肥腸）和劉沛蘅（Hillary）要爭奪「高級浴衣」。

在遊戲「答咗嘢試吓唔好撞」，主持問到「最想同邊位MIRROR成員去沙灘？」阿正揀了和她合作主持《Go!執!事務所》的李駿傑（Jeremy）去沙灘，她還在鏡頭前隔空向Jeremy送吻她說：「我當然是最愛嘅Jeremy。」

此時Edan插嘴：「我差啲都寫Jeremy。」阿正聞言反擊：「你行開啦﹗你寫乜嘢Jeremy呀？﹗」兩人突然吵起來，場面搞笑，製作組還播出Jeremy靚相，並寫道：「洗滌心靈時間。」Edan﹑肥腸和珈其則一齊揀了隊長楊樂文去沙灘，結果答案相撞而失分，Hillary揀了副隊長江𤒹生（AK），她解釋：「因為靚仔。（Edan唔靚仔？）AK靚仔啲﹗」

到另一條題目：「去廁所冇廁紙會揀邊位膠人救你？」Edan和阿正同樣揀了Hillary，阿正鬧着玩發火說：「你係咪有問題㗎？你冇廁紙，應該搵男人救你，你係咪變態㗎？」Edan此時才如夢初醒：「你都揀咗Hillary呀？（正：我梗係搵女仔救我啦，你係咪有問題？）我以為你寫Jeffrey嘛﹗（正：大家認住佢，佢係鹹濕Edan，係真係鹹濕呀﹗你想Hillary點幫你呀？）我以為你寫Jeffrey。（正：你係咪黐線㗎，點會叫Jeffrey入女廁？）」

當Hillary自揭答案，原來她揀了Edan，跟肥腸撞答案，此時阿正和珈其也圍攻Hillary，珈其看不過眼，他說：「你係咪黐線㗎？你係女仔嚟㗎。（正：你係咪有問題呀？應該我同你互救嘛﹗）」阿正再反問Edan：「你想Hillary入廁所點幫你？」Edan一臉無奈說：「玩Game啫，唔係真嘅，大佬﹗真係一額汗呀﹗」

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（即時娛樂）