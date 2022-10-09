《愛登士家庭》外傳新預告曝光 新舊「星期三」同場 (18:26)

曾在電影版《愛登士家庭》扮演星期三的姬絲汀娜麗芝（圓圖），今次在外傳劇中戴上眼鏡，飾演星期三（右）的老師（左圖）。（視頻截圖）

《愛登士家庭》（The Addams Family）外傳劇集《星期三》（Wednesday），由《怪誕城之夜》鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製及執導，將於下月23日在影視串流平台Netflix上架，最新預告片昨日曝光，可看到從未亮相的兩個新角色登場。

《星期三》以愛登士家庭中的女兒Wednesday在高中發生的故事為主軸，珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）扮演Wednesday，《毒網》路易斯古斯曼（Luis Guzman）和《芝加哥》嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）則分飾Wednesday父母。《大鈍裁者》佛烈亞米遜（Fred Armisen）扮演費斯特叔叔（Uncle Fester），在預告片中首度亮相。至於電影版《愛登士家庭》中扮演Wednesday的姬絲汀娜麗芝（Christina Ricci），之前公布的演出陣容，她榜上有名，卻一直保持神秘，沒提及她會演什麽角色。姬絲汀娜亦在最新預告片中露面，原來是飾演珍娜奧蒂嘉的老師，新舊「星期三」可說首次同場。

另一方面，有消息稱與添布頓多次合作的尊尼狄普（Johnny Depp）亦會客串一角，不過今次的預告片未見其蹤影。

（即時娛樂）