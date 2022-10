So Ching和男友阿Mo熱愛跳舞。

So Ching在Ig限時動態寫上:「世界變了樣?」(Ig圖片)

next

在MIRROR紅館演唱會被巨型屏幕擊傷的舞蹈員李啟言(阿Mo),受傷至今逾兩個月,目前仍留院觀察,明天(12日)是阿Mo的28歲生日,一班舞者好友,由今天(11日)發起一連9天生日應援活動,呼籲大家今天起至10月19日,到銅鑼灣的STILLHOUSE為阿Mo禱告。

而MIRROR的團歌《We All Are》昨天(10日)亦正式推出,他們亦在社交網轉發新歌消息,至於阿Mo女友兼COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)昨晚在Ig限時動態有感而發寫道:「世界變了樣?」

同時她亦轉發Ig「bulbbleinc」專頁內,9月中的一則帖文,借該帖文吐心聲:「Together we will be unstoppable. 我們一起就會勢不可擋。有時候我哋會不自覺地將所有嘢攬晒上身,然後令到自己好大壓力。其實更重要嘅係學識同身邊嘅人分擔工作同責任。你要知道一個人嘅能力有限,但只要集合到大家嘅力量,一切都有可能。」

(即時娛樂)