奪林千渟熒幕初吻 岑珈其勁尷尬 寧出「股」惑 拒演親熱戲 (18:05)

陳毅燊（ANSONBEAN）﹑吳家忻﹑林千渟和岑珈其等演出「黃Viu」首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》，上周五在「黃Viu」開播。

千渟及珈其在劇集首度合作，原定借位拍攝的親吻情節，經導演研究後，為了推進劇情而決定臨時變成真咀戲。本以為要獻出熒幕初吻的千渟表現緊張，怎料珈其壓力更大，他說：「真係有少少尷尬，我之前同灰熊男同男惜就冇所謂，但千渟太靚女，我好緊張，好彩我哋本身都識對方，變相唔使花時間培養感覺，如果係唔識嘅話，應該會仲尷尬。」提到千渟表現淡定，她笑言：「通常對手緊張，自己會淡定啲，不過我哋都好快拍完，用咗2﹑3個Take就搞掂！」

「愛妻號」珈其得知有親熱鏡頭後，第一時間向老婆備案，太太本身也認識千渟，獲准開綠燈！他說：「如果唔備案真係唔使旨意拍，不過老婆好好，知道呢啲係演員需要，我都會同自己講呢個係劇情需要，係演戲，唔諗其他嘢。」問到他們對於親熱戲的最大尺度，千渟坦言為了戲劇效果，不介意與男演員有親密行為，但堅拒全裸演出。

相反，珈其表示寧願行「股」惑，也不想有太親熱的戲碼：「露屁股我都OK呀，因為之前拍另一套戲都露過，不過講到親熱戲，結婚後最大尺度只可以惜惜，太親密未必會做。」

另一對小情侶ANSONBEAN與吳家忻首次合作，飾演野蠻女友的Kayan笑言演活角色：「我個人本身都幾野蠻，做番自己就得。」飾演順得男友的ANSONBEAN向朋友偷師，但在現場拍攝仍難免緊張：「飲咗好多提子汁，好似好多糖衝落個腦到咁，依家好頭暈，係好緊張，係咁爆肚。」

（即時娛樂）