下流上車族｜鮑起靜演活「投訴王」 孖林敏驄爆公屋爭奪戰 (13:05)

鮑起靜被劇中飾演其親生仔的林景程拋棄。（大會提供）

由林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、羅毓儀、鄧智堅、林穎彤、丁子朗、袁文傑等合演的無綫台慶劇《下流上車族》，將於10月17日首播

《下流》除了是林敏驄處男拍劇外，金像獎影后鮑起靜的演出，亦是焦點所在。鮑姐今次一改「慈母」形象，飾演性格古怪獨居老人兼「投訴王」閔謝毓霞，驚喜十足。閔老太除了是「投訴王」，亦是阿驄飾演車志明的「哎吔阿媽」，當年車志明爸爸為了她拋妻棄子，遭志明稱呼為「老小三」。

談到車志明與閔老太的「冤」緣，是落錯車14年的志明一直未能再上車，太太莫雯慧（江美儀飾）又憶樓成狂，為圓上車夢，志明把心一橫認「老小三」閔老太為母，意圖騙去閔老太公屋單位，展開一場有笑有淚有反思的公屋爭奪戰。

表面惡死的閔老太，其實內心脆弱，親生仔家寶（林景程飾）不但「拋棄」她移民日本，更「要狗唔要媽」企圖帶走閔老太心靈唯一寄託—愛犬次郎，令「人又老、狗又冇、阿仔又走佬」的閔老太十分可憐。

官方日前釋出以鮑姐為主角的預告片，片中所見鮑姐與林景程爆爭執，林景程怒吼：「你個人固執、自私、野蠻，我係你個仔都唔想同你住呀！」鮑姐則一面傷痛強忍淚水，之後片段拋出鮑姐旁白：「阿仔走咗，我兩個老公走晒，所有嘅人都整定會離開我嘅。」

阿驄與「哎吔阿媽」鮑姐合作亦擦出不少火花，過程輕鬆又愉快。出名鬼馬的阿驄在社交網上載爆笑花絮片，片段所見穿上病人服的鮑姐躺在病牀上，郭柏妍、羅毓儀則緊張問候情况，此時阿驄無厘頭爆肚：「醫生話佢走咗、護士就話佢醒番，我都唔知信邊個好。」面對阿驄「突襲」，羅毓儀招架不住爆笑，郭柏妍則無奈苦笑。

愛搞搞震的阿驄，除了爆肚又手多多，一時無厘頭揭開鮑姐被子，叫護士幫她換尿片，一時又拿水壺笑言要幫鮑姐冲牛奶浴，令躺在病牀上的鮑姐笑個不停，拍攝氣氛愉快。

（即時娛樂）