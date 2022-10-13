《飯戲》登港產片票房第3位 加推6分鐘彩蛋 黃子華許7000萬承諾 (15:08)

《飯戲攻心》票房達6280萬，登香港史上港產片票房第3位，而《飯戲》加長版將會是6分鐘的超級彩蛋，並於10月15日播放。（大會提供）

由黃子華、鄧麗欣 (Stephy）、張繼聰、王菀之 (lvana）、陳湛文及林明禎主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，累積票房達6280萬，登香港史上港產片票房第3位。

為回饋觀眾支持，Sunny導演宣布加推長達6分鐘的超級彩蛋，於本周六（15日）起在片尾播放，同時各演員為迎接7000萬票房許下承諾。

陳詠燊昨晚（12日）帶領黃子華、王菀之、陳湛文及林明禎，舉行Facebook Live答謝大會，由於張繼聰染疫而缺席，戲中大佬黃子華義不容辭，頂替二佬出席，子華笑言：「我唔識唱歌，如果唔係頂埋麥花臣個騷。」眾人對《飯戲》票房成績表示感恩並不可思議，Sunny說：「我入行20幾年，見到呢個數字真係眼濕濕，好開心。」

子華神對數字看不透，笑言感覺頗虛，但承諾達到7000萬票房，會娓娓道出如何由票房毒藥轉變為現在票房大賣的心情，子華神說：「香港票房毒藥出名有2位，一位是發哥（周潤發），另一個是我，票房達7000萬時，我會話畀大家聽過程的心情。」

Ivana亦表示若達7000萬票房，她會為電影創作新歌，林明禎則演唱Ivana電影主題曲《狠愛狠愛你》，湛文建議明禎穿綾波麗衫唱歌，又笑言會安排女兒穿泳裝。

《飯戲》加長版將會是6分鐘的超級彩蛋，Sunny透露：「當中剪輯4場仍未曝光戲分，6位主要演員都有戲，絕不是『柴娃娃』，而是每個角色皆有深入一面，電影海報6人一齊看電視，原片是沒有，現在重見天日，會見到一家人齊整看電視，片長6分鐘，都是我親手剪。」

（即時娛樂）