全城一叮｜黃紫恩孖劉展霆跳辣身舞搶鏡 苦練令滿腳瘀青 (22:33)

林盛斌馮盈盈主持無綫才藝比拼節目《全城一叮》，嘉賓評判為伍詠薇及蔡一傑。昨晚播出一集出場單位包括2019年入圍港姐謝采芝、J2er黃紫恩+劉展霆、方紹聰+關嘉敏、2021年入圍港姐兼《東張西望》主持陳懿德及劉家聰。黃紫恩（Jojo）與劉展霆（Eden）組成「5minz」，表演性感歌舞，化身性感女Miss的Jojo以緊身衫、黑絲襪帶上陣，跟穿校服的Eden大跳辣身舞。Jojo柔軟度十足，全程動作俐落，起身踎低瞓地均自如，一招「雙腳360度大迴環」技驚四座；Eden則晒高難度Breaking及蜈蚣彈，兩人強勁演山引爆全場尖叫聲，最終成功晉級。伍詠薇大讚：「兩個都好性感，配合得好有化學作用，我特別鍾意Eden。」蔡一傑則笑指Jojo似孫耀威：「唔好以為戴個假髮就認唔到你！」

Jojo於4、5歲開始學跳爵士舞，舞齡達10多年。Jojo受訪時自爆曾因找不到拍檔一度想過退賽，幸最後在公司偶遇Eden，對方一口答應跟她組隊。Jojo笑言：「嗰時都唔識佢，識咗5分鐘就決定一齊組隊。」舞蹈中有不少被Eden抬高抬低的高難度動作，Jojo表示給對方無限信任：「他話自己好大力，仲話不會畀我跌親，真的冇整跌過我一次，好多謝他。」Jojo為賽事與Eden苦練3星期，不但晚晚練到凌晨不夠瞓，更練到一對腳「無忽好肉」滿是瘀青。

同晚曾與Eden參加節目《盛．舞者》的方紹聰（奶仔）與關嘉敏，今次不是表演跳舞，而是棟篤笑，但表現麻麻被叮走兼被現場觀眾批評：「一啲都唔好笑！」他們被批評揀錯表演。之後蔡一傑給二人機會，奶仔表演Beatbox，關嘉敏晒Rap功，表演精彩，林盛斌忍不住大嗌：「搞乜鬼講笑話啫！」兩人最終沒有獲得「復活之叮」，無緣晉級決賽。

劉家聰表演手影舞後，獲女兒上台頒勳章，場面感人。節目播出後，不少網民在網上留言為他家聰打氣及表示支持。

（即時娛樂）