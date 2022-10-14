談善言拍《野人老師》要爭寵 搵書掟Stanley絕不手軟 (23:12)

談善言(阿談)在ViuTV劇集《野人老師》中飾演大地小學的教師晨光，跟邱士縉(Stanley)與鄭丹瑞(阿旦)很多對手戲，前者是中學同學，她跟阿旦曾合作電影，故三人行特別有默契。

阿談接受《明報》專訪，笑言恃住跟Stanley是朋友故拍攝爭執戲時亳不留情向對方施襲：「我隨手拿起書本擲向Stanley身上，由於拍攝好多Take，都有擲中他的頭和背，他要硬食，好專業，完全沒有投訴。反而劇組人員擔心我弄傷他，我就覺得大家熟，更加沒有包袱，可以放盡去演。」鏡仔是大眾心目中的萬人迷，阿談與Stanley戲中有感情線，但只輕輕帶過沒有親熱戲，她笑言對Stanley不存幻想。她更爆兩人拍攝時爭寵，劇中有一班飾演學生的小演員做對手戲，他們會鬥在小朋友心目中受歡迎程度，Stanley會搞笑搶分。

至於跟旦哥合作又是不同感受，她說：「我對旦哥的欣賞指數更高，他是有智慧的人，不會用強硬方式處理問題，說話幽默令人容易接受，有老師感覺，而且他演戲有感染力，拍彩蛋講故事時，令大家感動流淚。」

欲知專訪詳情，請留意明天（10月15日）明報娛樂版。

（即時娛樂）