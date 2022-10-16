張沛樂用歌聲宣揚正念 拒跟舊愛保錡合作：方向不同 (22:42)

張沛樂（沙律）與ERROR成員吳保錡曾高調認愛，但戀情維持一年，於今年初結束，而沙律4月宣布跟ViuTV解約。沙律近日推出新歌《揚升的地球》，她接受《明報》專訪，談及與保錡分手原因，她說：「邊有原因！要講原因，千千萬萬種都有，不用執著過去，不想讓任何一方受傷害。離離合合是世界上的正常事，最緊要過程中得到成長。」保錡在訪問中自爆分手因樣衰、無禮貌。沙律對此淡然說：「是但啦！每個人的功課不同。」她的擇偶條件著重內在美，不會以貌取人。

沙律入行近10年，她強調與ViuTV解約是個人決定：「那段時間在想前途，發現沒有規限、沒有人逼我做不喜歡的事，自由自在最開心，我需要解脫。大家只是換個方式合作，唱片公司有幫我安排上《Chill Club》唱新歌。」她回復自由身後，調整心態和環境，磁場也變好，生活和事業上可能性和彈性擴大。

至於跟保錡工作上會否有機會再合作？沙律直言不會：「不會啦，方向不同，就算我脫離這行都無所謂，我沒有目標，只想每一刻感受自己存在，感恩所有遇到的事物。」

沙律闖樂壇，處女作品《揚升的地球》以靈性為主題，希望在亂七八糟的世界裏，用歌聲宣揚正念，慰藉大家心靈。31歲才當歌手，沙律認為是最好時機：「入行第2年有唱片公司想簽我，但當時沒信心，覺得做歌手商業味重，埋沒想唱歌的意欲。現在視野拉闊，想嘗試不同事物，不過我對競逐音樂頒獎禮的新人獎，沒有欲望。」

（即時娛樂）