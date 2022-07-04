香港開電視易名HOY TV 展示新台徽 逾百歌手藝人出席記者會 (19:23)

香港開電視77台今日（17日）在酒店舉行大型記者會，向現場逾200位廣告客戶、嘉賓和傳媒推介全新節目，以及正式宣布頻道易名為「HOY TV」和展示全新台徽，並邀得政務司司長陳國基和天后陳慧琳（Kelly）擔任主禮嘉賓。

其他出席演藝人包括：周勵淇、陳柏宇、泳兒、周家怡、衛詩雅、湯怡、林欣彤、簡淑兒、余思敏及18位《就是青春》參賽者等近百位歌手藝人，場面盛大。

有線寬頻集團副主席兼執行董事曾安業於會上致辭，他說今次重新啟航至少具備3個特色，第一是既面向世界，亦都連繫香港；以英文命名意味接通世界，HOY的讀音與廣東話「開」接近，保留香港文化特徵，突顯香港人電視台的初心。第二是既充滿年輕創意的朝氣，亦蘊含著薪火相傳的意味；新台徽象徵年輕、朝氣和希望；第三是重新排陣，推出的節目更加多元化。

席間，曾安業宣布集團成功奪得「杭州2022年第19屆亞運會」的香港獨家轉播商。受訪時，曾安業坦言投資一定會增加，但實際數目不便透露，而且投資不一定要很大，最重要是節目好看，以及帶動到香港人的品味和效果，並非別人拍什麼，他們就拍什麼，希望讓觀眾有更多選擇，做一個代表香港人的電視台。

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（即時娛樂）