劉丹冇過問兒子感情 唔反對劉愷威再婚：相信佢識得揀 (18:19)

劉丹、羅樂林及林凱恩等今天（19日）在電視城出席處境劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動，眾演員扮鬼扮馬，以不同造型迎接萬聖節。適逢是羅樂林74歲牛一，劇組送上生日蛋糕，「女兒」林淑敏更獻吻祝賀。

劉丹表示萬聖節會為孫女「小糯米」打扮，但這個重任交由嫲嫲負責。他慨嘆孫女大得快，轉眼現已3年班，讀書成績都不錯，最近還在鋼琴比賽中贏亞軍。

劉丹兒子劉愷威近日被影到疑與已婚內地女演員尤靖茹拍拖散步，劉丹說兒子已經否認，而且他大個仔，感情方面由他自由發展。可想兒子身邊有個伴？劉丹說：「當然想，但我不會過問。他以前有女朋友都會跟我說，今次沒有，應該是假啦。」

劉丹又說只要兒子喜歡，他就喜歡，無需給他過目，但最緊要與孫女夾得來，他相信兒子懂選擇，故不擔心。若兒子再婚可會贊成？劉丹說：「他要我都無理由反對！作為父母，見到子女開心，我們更開心。」

身旁的羅樂林也認同，問到生日願望會否想回復單身的女兒，找到一個愛惜她的男仔？羅樂林表示隨緣，女兒開心便可，感情事要來就會來，要走都拉不住。生日願望只是身體健康，以往覺得很老土，但現在卻是最重要。

（即時娛樂）