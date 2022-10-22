校花校草畢業禮｜吳伊琳林子峰奪冠 獲試當真演員合約 (22:45)

創作平台《試當真》聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes合辦的《校花校草2022》第一屆畢業典禮今（22）日於商場舉行，3名校長游學修、許賢及蘇致豪，以及常務副校長陳穎欣、林家熙及陳苡臻等，陪同21強校花校草學生踏上畢業典禮舞台。歷時近百日的首屆《校花校草》選舉，由首輪到總決賽，參賽者勝負100%取決觀眾投選，結果由吳伊琳（510）與林子峰（Stone）奪冠軍，亞軍是劉皓嵐（皓嵐）及王紫影（Shadow），季軍是楊雅文（泰妹）及滕毅康（康）。

校長游學修在台上致辭說：「光陰似箭、日月如梭。畢業令人感觸，同時象徵公司可以放假啦。」台下報以掌聲。他指過去兩個多⽉，公司上下不眠不休接受挑戰，比賽不算完美，但也不算失敗。成功遇到⼀班善良年輕人，成功引導他們入演藝圈，發掘未來。對於完成今次校花校草選舉，如經歷⼀次公開試，蘇致豪說：「好明白做老師的感受，嚟緊要放暑假咁，休養生息，睇吓世界盃、睇吓戲。」游學修說：「這⼀年搞得太多，之後要慢些。自從推出NFT，兩年的承諾，半年內已經做到8成，之後可以慢慢做。」下年會否舉辦第二屆校花校草選舉？3位校長笑稱：「之前口罩小姐咪係尾二嗰屆，咁我哋下年可以試吓亂嚟啦。」

獲校花、校草的吳伊琳與林子峰各有10萬元獎金，他們多謝台前幕後及家⼈，林子峰說：「香港娛樂圈大獲啦！因為係大獲全勝。」吳伊琳點名多謝許賢，搞笑說：「唔多謝許賢，佢會呷醋。」校花校草簽約《試當真》成為藝人，林子峰坦⾔希望當⼀名專業演員，拍多些戲及廣告。吳伊琳想嘗試拍劇。

（即時娛樂）