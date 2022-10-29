《美麗戰場》開放式結局 監製葉念琛考慮拍續集解開觀眾疑問 (13:22)

無綫台慶劇《美麗戰場》昨晚大結局，反骨琪（蔣家旻飾）突然回歸，向陳瀅飾演的家寶挑機說了句「家姐，咁急趕住去邊呀」，留下極大懸念，令觀眾滿腦疑問，猜測是為續集埋伏線。身兼監製、編劇及導演的葉念琛表示︰「今晚我哋成班演員一齊睇結局，大家都話好想拍續集，咁我都見到今晚反應比我預期中誇張，我會考慮吓。」

談到觀眾不太接受開放式結局，葉念琛說︰「其實以前好多經典劇都係開放式結局，當中唔少令大家念念不忘。我覺得追劇最開心，係追得過癮之餘，仲有種對結局好上心嘅感覺，一睇完就好想同人分享，鍾意又好、唔鍾意都好，總之引起到討論嘅氛圍，就係我想大家有嘅感覺。今晚好多人去我個Page度留言，想搵我出嚟講清楚。」對於振宇（方力申飾）生死、唐昕（朱晨麗飾）最終和誰通電話、琪琪再現有何居心，葉念琛故作神秘︰「如果真係開拍續集，一定會有答案。」

昨晚的大結局中，林盛斌與劉佩玥表現出色，被網民稱讚是「結局MVP」。林盛斌飾演的徐富貴為了拯救靜兒（劉佩玥飾）免受牢獄之苦，不惜重金向龐國棟（姜大衛飾）送上厚禮。龐國棟獅子開大口要求富貴放棄價值天文數字的地皮，富貴明知被趁火打劫，仍強忍憤怒一再奉承國棟。林盛斌這場戲被讚演繹情深自然又有層次。劉佩玥飾演的靜兒在醫院與家寶互摑爆喊一幕，亦獲網民大讚演技富層次。當靜兒見到家明（張馳豪飾）時，原本爆怒的她即倒在男方懷中痛哭，一秒瘋狂變軟弱，展示情緒變化。

小美（陳曉華飾）的臨終告別戲，網民亦大讚感人，指陳曉華演得好。陳曉華回憶當晚拍完這場戲後準備回家時，腦中仍不停湧現與小美有關的回憶，要在車上沉澱接近半小時平復情緒。她說現在想起當時陳瀅、劉佩玥在自己面前痛哭的樣子，仍忍不住想喊。她說︰「好唔想諗起呢件事，所以我每次做訪問都唔會點講，可能當我諗起時，我會覺得自己忍唔住想喊，因為只係兩個月前左右嘅事，好似自己嘅感覺都仲未消化到咁。」「乞丐進」丁子朗的落淚食飯戲亦將不甘、傷心、憤恨的情緒演繹出來，獲不少網民讚演技有進步。

《美麗戰場》昨晚播出結局後，即晚深夜以逾20000搜尋登上Google Trend首位；該劇在內地同樣掀起討論熱，昨晚更一度先後殺上微博熱搜、微博實況熱聊及新浪熱榜。

（即時娛樂）