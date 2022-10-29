《正義迴廊》導演何爵天希望觀眾持續支持本土製作 (23:25)

新晉導演何爵天執導首部長片《正義迴廊》，取材自2013年轟動全港的「大角咀逆子弒親案」。選擇改編該案件是監製翁子光意思，何爵天2016年拍《獅子山下》認識翁子光，之後在對方的工作室擔任副導及編導，當時翁子光執導的奇案電影《踏血尋梅》正上映，引起頗大討論，很多奇案迷邀請翁子光做採訪，提出很多可以拍攝案件及意見，最終覺得大角咀這宗案件甚富戲劇性，適合拍成電影。

何爵天表示戲中牽涉原生家庭問題、人性、財產、兇手及幫兇之間的友情等元素，兇手張顯宗很多內心戲，幫兇唐文奇又令人產生很多謎團，交給楊偉倫和麥沛東飾演帶出故事，有很大發揮空間。何爵天師承導演林超賢與翁子光，起用楊偉倫為主角之一是翁子光極力推薦，因他用過舞台劇演員白只演《踏血尋梅》成功，加上楊偉倫身形比較矮小，與真實人物頗為相似。楊偉倫介紹麥沛東演幫兇一角，兩人合作很多次，朋友關係適合用在電影上，很有默契。

何爵天第一次拍長片沒想像中困難，因他跟過林超賢兩部電影《激戰》和《破風》，亦為翁子光的《風再起時》及港台劇集擔任執行導演。他表示好欣賞林超賢有股拼勁，讓他學到凡事親力親為和處事要有效率；翁子光亦啟發他很多，描寫人物好出色、思考方式很廣闊，無論拍攝與剪接都做得好好。他今次做導演，翁子光給很多意見，還幫手剪接。

近年影圈有很多新導演湧現，何爵天認為是好事：「有些舊電影人在內地拍戲，又有些退休，很需要新導演、新演員，百花齊放，可以良性競争。」近期很多觀眾支持港產片，令多部港產片片大收旺場，但何爵天擔心只是小陽春，會否曇花一現？他希望香港觀眾熱情不減，持續支持本土製作，大家有機會拍戲先有進步。

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（即時娛樂）