《飯戲》破108萬入場觀眾 成為年度No.1 免費請香港市民搭巴士 (14:51)

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、陳湛文及林明禎主演的《飯戲攻心》，截至昨午（30日），累積票房衝破7205萬元，入場人次衝破108萬，成為今年港產片入場人次首位。

為感謝《飯戲》獲超過100萬名觀眾入場支持及回饋香港巿民，安樂電影公司將於11月6日（星期日），免費請香港巿民搭巴士，並且推出分別由6位主角造型為車身主題的巴士行走各區，以示巡迴全港答謝觀眾支持。

6輛造型巴士將會於11月初，連續4星期行走港九新界，為感謝市民令《飯戲》成為年度港產片入場人次No.1及突破108萬入場入次，《飯戲》會於11月6日（星期日），免費請大家乘搭來往竹園邨至尖沙嘴碼頭的1號巴士線，及來往啟業至寶馬山的108號線巴士。眾演員亦將於11月5日，出席於九巴荔枝角車廠舉行的盛大記者會。

導演陳詠燊聯同6位主角拍片，與大家分享喜悅心情，陳導演說：「7000萬是很夢幻的數字，感謝每一位支持我們的觀眾。關於搭巴士，我相信我是團隊中搭巴士最多的人，所以請大家搭巴士，是最貼地的答謝方法，希望大家搭得開心。」

黃子華則說：「我已做了18年票房毒藥，每次代表電影走出來，都不想大家針對我這方面，忽然有7000萬的數字，同時讓我想起英國演員Ricky Gervais在頒獎禮上提醒演員，其實沒有人緊張你，得獎只要說聲多謝，便可以走落台，所以我不會太囂張，獲得7000萬應該自己暗暗開心，大大聲多謝大家。7000萬代表了100萬名觀眾入場，這個感覺很大，我感受到100萬人的歡樂，他們的感動，對我來說是很實在，我們與這100萬觀眾是緣分，讓我們請大家搭巴士都是應該。」

鄧麗欣說：「整個感覺很夢幻，想不到會達到7000萬票房，票房去到歷史第2位，亦衝破了很多我很喜歡的喜劇電影、陪我長大的電影，真的非常多謝入場觀眾，完全感受到團結就是力量，因為每一個人的力量人令奇蹟發生。我都十幾年沒坐過巴士，讀書時最鍾意坐巴士上層看風景，現在有免費巴士更想坐。」

張繼聰也說：「從來都沒想過有一個作品，可以有如此驚人的成績，在未組織到自己感受之前，唯一的感覺就是感謝，感謝大家像走了一個神奇的旅程，多謝每位入場觀眾。」

王菀之說：「7000萬這數字很感動，看似簡單的故事，但有如此多觀眾入場，是絕不簡單，所以內心感謝大家支持，到達7000萬寫一首歌，我會記得找數，我寫完會䀆快與大家分享，說到搭巴士，我不止會搭巴士，我更擁有巴士牌。」

陳湛文說：「能夠衝破7000萬票房，真的很夢幻，可以有這票房紀錄是靠每一位觀眾，入場人次超過100萬，除了要多謝觀眾，還要多謝再次入場的觀眾，多謝你們如此用心觀賞這部電影，非常感激我可以參與這部製作。」

林明禎說：「7000萬代表有100萬眾觀看了《飯戲攻心》，犀飛利！11月6日有免費巴士畀大家坐，記得搵阿喵巴士打卡。」

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（即時娛樂）