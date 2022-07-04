對不起幫緊你｜兒子親製全家福 為母親修補遺憾 感動網民 娟姐阿妹哭成淚人 (19:26)

娟姐（左）和阿妹都是性情中人，2人也被感動得落淚。（ViuTV截圖）

ViuTV新節目《對不起幫緊你》昨晚首播，Billy和Francis兩兄弟為修補母親遺感，炮製驚喜贈母，不止感動媽媽，連阿妹（左下）和娟姐也哭成淚人。（ViuTV截圖）

ViuTV節目去年製作的《幫緊你應援團》獲不俗迴響，姊妹作《對不起幫緊你》昨晚（10月31日）首播，首集由練美娟（娟姐）及岑樂怡（阿妹）擔任主持，並幫助參與節目的Billy及有自閉症的胞弟Francis，跟母親修補遺憾。

現年34歲的Billy，其父早逝，由媽媽身兼父職，一手湊大兩兄弟，並要孭下爸爸債務，不過母親毫無怨言，而Billy盼節目組能幫他們修補遺憾。當年父親因欠債，令父子關係不太好，Billy還見過父親被追債，回家時被砍到一身血，父親有感對不起家人，加上失業兼沒錢，終日在家耍廢。後來父親因買一杯雪糕給兒子吃都不能，終扚起心肝發奮，並到油站工作。可惜Billy爸爸最後在家病逝，當年媽媽和胞弟身在歐洲，他說：「話畀佢哋聽之後只可以好煎熬咁等。」

當時Billy母親身兼父職，並做5份工作為亡夫還債，同時要照顧兩個兒子，不過母親沒抱怨。父親在生時，曾跟媽媽到石澳海灘影相，那張合照令她印象難忘，可惜爸爸猝逝，而照片在壞掉的相機內，遺憾未能影低全家福。

為此Billy兩兄弟決定將相機修理，並跟老師學畫畫，描繪當初父母在石澳合照的情景，然後再加上他們兩兄弟，構成極有意思的「全家福」。

節目組配合兩兄弟，裝作跟Billy母親拍節目去行山，之後娟姐介紹兩兄弟出場，原來兩兄弟在營地炮製美食，包括茄汁豬扒﹑雞翼，胞弟還負責愛心曲奇，令母親甜入心，最後他們送出珍貴照片和畫作，修補了母親遺憾，而母親見到相片及畫作後，當場哭成淚人，感動得說不出話來，就連娟姐和阿妹也被感動到眼濕濕，場面感人，Billy也一時哽咽到說不出話：「明明準備咗好多嘢，但都講唔到。」

及後Billy說出心底話：「因為我知道呢張相你（指母親）係好鍾意，但一路搵唔番同曬唔到出嚟，所以都多謝劇組畀個動力我去做呢件事，希望完成你呢個心願，我都內疚自己細個嫌你好煩，對唔住呀媽咪，都好在補救到，印到張相出嚟。」Billy媽媽說：「呢幅相我見到會有咁大感觸呢？呢張相我相信係我先生最後影嘅一張相，真係好珍貴。」

Billy在ViuTV官網留言：「多謝ViuTV，多謝節目組比個機會我同阿媽講聲我愛你，大家喊完就要笑住面對了」不少網民也讚節目有心思：「一個很有意思﹑很感人﹑很有愛嘅節目，做多啲呢啲節目啦。」﹑「好感動！搞到我眼淚流唔停，好鍾意呢個節目，好有heart。」

（即時娛樂）