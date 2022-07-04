全能司儀選拔大賽｜ 「六合彩之子」蔡國威自爆乏人問津：我懷疑過自己人生 (13:58)

無綫繼《全城一叮》、《香港小姐再競選》掀起熱話後，明天（3日）起一連兩星期、逢周四及周五晚10點半，翡翠台將推出由鄭裕玲（Do姐）、林盛斌（Bob）及陸浩明主持的《全能司儀選拔大賽2022》，為一眾有志成為司儀的藝員，提供夢想成真機會！

經過多輪內部面試，製作組在眾多報名藝員中，甄選5男5女參賽，包括吳天佑、黃耀英、蔡國威、鞏姿希、王鎮泉、吳紫韻、梁菁琳、黃頌明、黃建東及梁珈詠，他們將面對連串挑戰，爭奪台慶夜兩大司儀席位。

要贏得台慶席位，參賽藝員要通過3大考驗！第一考驗為「負評測試」，每名參賽者需個別面對50名幕後工作人員的「負評Hashtag」，及現場50名觀眾當面最赤裸最直接評價，測試眾人應變能力、談吐及大方度！

第二考驗，將為一對一綜藝節目主持挑戰，分別由李家鼎、譚玉瑛、黎諾懿、方力申、郭偉亮及梁芷珮，擔任不同類型綜藝節目「主考官」，表現較差者即時被淘汰！壓軸舞台司儀挑戰，將由無綫不同年代司儀界代表人物：鄭丹瑞、鄭裕玲、阮兆祥及森美擔任，份量十足！

這次《全能司儀》其實是向1987版本致敬，當年評判之一，當年賽果則由楊瑞麟當選全能男司儀，鄭韻綸膺全能女司儀。

相隔35年復辦的司儀大賽，10名參賽者雖具備一定主持或司儀經驗，但年資各有不同，其中經驗最淺的梁菁琳，是去年年入圍港姐，現任《東張西望》外景主持，並以穿貼身上衣馳名。

至於年資最高的則是在亞視及無綫共工作多年、人稱「六合彩之子」的蔡國威。蔡國威在2005年開始擔任亞視《六合彩》主持，轉戰無綫後於2017年開始，再度擔任《六合彩》主持，成為首位曾在亞視及無綫主持《六合彩》的藝人。

在亞視擔任過多個大騷司儀的威仔，坦言是次參賽主因是「乏人問津」：「我懷疑過自己人生㗎，你唔係做咗10年司儀同主持喇咩？點解呢邊冇人肯用你蔡國威嘅？我又未至於放棄，我相信自己一日仲喺呢度，我都仲有機會去逐步攞番個機會返嚟。」

與威仔一樣為夢想堅持至今的，還有22年前透過藝員訓練班加入無綫的「大頭妹」梁珈詠。曾參與逾100套劇集拍攝的珈詠，飾演的多為小角色，故此連幕後工作人員亦對她印象模糊。對於被指是「熟口熟面」藝人，珈詠雖沒有氣餒，但仍忍不住哽咽：「我仲堅持緊，我哋拍戲機會未必特別多，我哋可能就係等緊嗰一個機會。我覺得自己年分（22年）係多咗少少，但如果我唔再堅持，其實我嚟唔到呢度。」

（即時娛樂）