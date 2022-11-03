季前賽｜「潘Sir」用戰術板篤阿鋒胸口 強尼讚Ian戲劇上好對手 (19:25)

強尼表示卓立鋒未必是個好隊友，但大讚陳卓賢肯定是戲劇上的好對手。（Ig圖片）

強尼、駱振偉、黃奕晨和何洛瑤等，今天（3日）出席ViuTV舉行《FIFA世界盃狂熱倒數》記者會。強尼將主持兩個節目陪球迷追看世界盃，自己也可寓工作於娛樂：「我本身喜歡日本隊，但今年熱捧法國隊，而且美斯與C朗相信是最後一次對賽，不容錯過。」

另外，強尼有份演出熱播劇《季前賽》，劇中飾演翰林大學籃球隊教練潘Sir的強尼，昨天（2日）在社交網貼相，並分享關於「潘Sir的二三事」，對於潘Sir一角，強尼寫道：「潘sir呢個翰林教練嘅角色，導演袁劍偉對我交低咗四個字：『恩威並施』，今次好玩在放幾多恩幾多威落去，完全係我對一個有料教練嘅投射，我心目中嘅潘sir，除咗希望球隊攞到好成績，亦可以令到翰林班球員成為更好嘅人，而佢自己有佢更高嘅目標，不止於學界，希望呢個演繹，離導演想像中嘅潘sir唔遠啦。」

同時他又大讚劇中對手卓立鋒（陳卓賢/Ian飾），他寫道：「喺球場用塊戰術板篤阿鋒嗰下，你哋放心，我真係有好俾力隊落去㗎，不過hellosss（Ian粉絲暱稱）唔使肉赤，因為Ian個心口硬淨過塊板好多，塊板先傷呀，球場上卓立鋒未必係個好隊友，戲劇上陳卓賢肯定係個好對手。」

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（即時娛樂）