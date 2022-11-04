姜濤計劃30歲後專心演戲 盼以後每年帶家人外遊 (20:08)

姜濤在過去兩個多月的MIRROR休團期間帶家人去了歐洲旅行，他今日與ViuTV原創劇《季前賽》導演袁劍偉接受鄭裕玲（Do姐）主持《口水多過浪花》電台節目訪問時，表示這段時間最開心是帶了家人去旅行，一家人傾了那麼多偈。談到帶家人外遊的原因，姜濤說︰「有一日我見到屋企人身體冇以前咁好，因為我比較耐冇返屋企。經過呢件事之後，我同屋企人相處後發現，尤其媽咪、舅父，佢哋原來唔係我想像中咁，佢哋都需要幫手，所以就覺得趁佢哋都仲行到嘅時候，好想帶佢哋去多啲地方。」

姜濤自言今次以導遊身分、一個帶6個去旅行，雖然辛苦，但很開心。他說︰「我從來未試過呢啲感覺。我之前應承過Do姐，我會同阿媽講『I love you』嗰啲，我喺歐洲時喺酒店度講，佢唔敢相信我會講呢啲嘢，問我做乜事，係咪有其他嘢想同佢講。佢開頭有啲驚，我話冇，純粹因為我想講。」姜濤透露媽媽和姨媽在歐洲的第一晚開心落淚︰「佢哋未去過，以前家境唔好，冇乜去過外國，就算去其他地方旅行，都唔會揀使費太多嘅地方。今次佢哋覺得唔使煩惱呢啲嘢，同埋覺得我大個，可以帶佢哋出去玩，佢哋好感動。」姜濤直言與家人歐遊後，終於知道家庭幸福是什麼。他說︰「以前我冇乜着重呢啲嘢，入行係尋求舞台上嘅快樂，冇care過屋企嘅幸福。今次令我明白到，希望每年有一次咁樣嘅聚會。」

談到他從前常計劃何時退休，姜濤說︰「以前諗退休，可能真係諗住乜都唔做咁樣，但今年拍戲比較多，覺得以後唔做歌手時會做演員。以前10幾年，我都希望可以專心唱歌，依家試過演戲，可能嚟緊完咗歌手之後，嘗試專心演戲。」Do姐追問「完咗歌手」的意思，姜濤說︰「我依家自己個人嘅目標就係，歌手方面完成晒自己想完成嘅嘢先，之後，可能30歲後，就嘗試喺演員呢條道路上行。點解揀演員呢，可能我可以演一啲肥嘅角色，可以好敬業咁樣，哈哈﹗我無時無刻都諗住食物，冇辦法，人生嘅宗旨都係冇變動，民以食為天。」

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（即時娛樂）