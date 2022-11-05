阿媽有咗第二個｜姜濤Jer首度現身宣傳嗌緊張 過千粉絲逼爆商場 (22:23)

姜濤與柳應廷（Jer）主演電影《阿媽有咗第二個》8月11日上映至今快3個月，他們因7月底發生MIRROR紅館演唱會事故後休團兩個月，缺席所有宣傳活動。終於今晚歸隊出席《阿》片慈善觀映禮，現場聚集過千粉絲，當中以「姜糖」（粉絲暱稱）最多，迫爆商場，據知有粉絲通宵排隊霸位。電影公司嚴陣以待，架起兩層鐵欄及安排40保安維持跌序。

姜濤與Jer聯同《阿》片監製兼導演彭秀慧，還有羅永昌、鄧麗英、陳宗澤、曾樂彤等演員出席，兩人出場時，全場報以尖叫聲及狂嗌偶像名字，他們向粉絲揮手打招呼。毛舜筠（毛姐）今日62歲生日，她身在日本未能出席，站在紅葉前拍片支持，她風騷說：「我在日本，謝票工作交給兩個仔負責。這3個月來多謝觀眾支持，票房已達4千萬。阿媽繼續在日本浸溫泉休息，阿仔你們要好好慰勞觀眾。」

彭秀慧表示等姜濤和Jer歸隊很久，但又缺少毛姐。她指兩人定了出席今晚活動時，毛姐已買機票離港，真的晴天霹靂，覺得齊人真的那麼難，希望之後有方法再一起出現。毛姐生日，Jer和姜濤已向「阿媽」送上祝福。

電影目前港澳票房衝破4000萬，姜濤感滿意，亦不好意思那麼久才跟大家見面，多謝大家如電影主題曲一樣《風雨不改》支持。Jer希望愈多人看愈好，多謝粉絲入場支持。歸隊如何幫手谷票房？他們表示沒特別去想，姜濤重視大家真心喜歡這套戲。問彭秀慧可有信心票房追上《明日戰記》和《飯戲攻心》？她認為大家片種不同難比較，她對票房的概念比較模糊，但作為創作人當然想多點人看，更開心見到香港電影業那麼興旺。有否計劃原班人馬開續集？她坦言很怕想將來的事，之後再看緣分，每個演員都很忙，度期有難度。

Jer在演唱會事故後首度公開現身，他坦言心情有點緊張，但經過休息3個月調整心情後，慢慢接軌之前工作。姜濤自演唱會後再見到那麼多粉絲，表示有點不慣，望大家理解他的緊張。提到他在電台節目表示計劃30歲後專心演戲當演員，他承認有此想法，想嘗試另一樣專業。Jer則表示拍完電影後幾喜歡演戲，但未來主線都是發展音樂，間中拍戲投入其他角色都開心。他在《阿》片演出獲讚自然，被看好有機會衝擊金像獎新人獎？他謙虛說沒有想，每次翻看見到自己不足之處，會慢慢調整和努力進步，希望愈做愈好。

有傳MIRROR可能解散？姜濤和Jer表示沒聽過，強調絕對沒有這回事，12個成員是一條心。至於《全民造星V》面試宣傳一出惹不少網民負評，姜濤希望大家多點支持，香港演藝圈需要多些人才，支持香港年輕人，參加比賽需要很大勇氣不容易。

（即時娛樂）