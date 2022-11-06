78歲余子明痰多吞嚥困難入院 兒子︰近來身體明顯退步 (22:09)

78歲資深演員余子明今年1月在家中跌倒送院，檢查後證實患缺血性中風，導致左邊身暫時癱瘓，要坐輪椅及接受治療。康復中的他雖然身材消瘦，但精神好，說話清晰。子明叔的兒子為父親開設社交帳戶，分享父親的生活日常。上月31日，他分享了子明叔兩張近照及表示︰「老細叉滿電，不過近來身體明顯退步咗；怕佢吞藥會嗆親所以大粒嘅藥丸要磨碎。#珍惜家人 #活在當下」他指老父一見影相即露出精靈表情，但轉頭聽到太太說夠鐘食磨碎了的藥就扁嘴。

日前（3日），子明叔的兒子上載了新冠病毒核酸檢測陰性結果的短訊，透過父親入了醫院。他說︰「《濃痰化不開》痰愈濃，愈會化不開，說不清那未來... 小編按：上晝仲眼仔睩睩影相，下晝就叫車入廠維修。每日指定一小時探訪時間，要帶48小時核酸陰性報告。佢鍾意周華健首《花心》多啲。」

子明叔兒子今日接受傳媒訪問，表示子明叔這個星期的情况愈來愈差，很多痰，沒什麼氣力，連將痰咳出來也有點困難，由於擔心他愈積愈多痰會嗆親，加上星期一早上見他連打爛了的食物也難以吞嚥，怕他萬一嗆親容易變肺炎及影響呼吸，遂在下午時召白車送他入院。子明叔兒子表示醫生診治後，稱子明叔沒有肺炎，同時安排治療師幫忙拍痰。子明叔的濃痰問題改善後，說話已清楚了點，只是比較攰，沒氣力說話。他表示父親除了痰多及吞嚥問題，也被褥瘡折磨，再加上痛風發作關節腫，轉身及洗傷口都會痛，幸腦筋非常清晰。

（即時娛樂）