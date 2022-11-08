金宣兒首演檢察官 沉重角色牽動情緒 遭法律專有名詞考起 (19:21)

有「韓國喜劇女王」稱號的金宣兒，相隔3年再度回歸戲劇圈，與安在旭、李美淑合作Viu Original原創韓劇《The Empire：法之帝國》，首次挑戰法律題材兼飾演檢察官角色。

金宣兒接受「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，笑言與安在旭相識超過20年，竟是首度合作，還感激對方經常在片場開玩笑令她放鬆。

對於首次飾演檢察官「韓惠律」一角，金宣兒坦言事前下了不少苦功，最大挑戰就是要講出法律專有名詞：「這些詞語對我來說很陌生，無論怎樣讀也不順口，只能夠反覆背誦。」

「韓惠律」在劇集初期遇到任何情况，都沉着冷靜應對，隨著劇情出現接二連三驚慌事件，多層次演繹令金宣兒過足戲癮：「尤其是對囝囝展現悲傷、憤怒、激情等不同形式母愛，惠律無法控制自己情緒，也使我感到不知所措。」

提到劇中飾演「韓惠律」老公的安在旭，金宣兒笑言與對方認識超過20年，竟然今次才是第一次合作，令她既期待又緊張，「雖然觀眾看到劇中人物之間的對立面，但實際上我們合作的氣氛非常好，所以很難陷入各自的角色中，我們還經常出現無法忍笑的情況。」

《法之帝國》令金宣兒一改戲路，不過她表示還希望給觀眾帶來歡笑：「想起有段長時間沒拍過浪漫喜劇，這陣子拍攝了黑暗題材作品，也想給大家展現一下陽光燦爛樣子！」

（即時娛樂）