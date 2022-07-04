余子明逝世︱入行逾50年 《940920》最後演出感動觀眾 (20:13)

資深演員余子明逝世，終年78歲。子明叔入行前曾從事傳媒工作。從小愛唱歌的他曾參加歌唱比賽，1968年憑《蔓莉》一曲勇奪冠軍，獎品是來回泰國機票及唱片公司合約。子明叔後來成為夜總會歌手，到過不同的夜總會，甚至遠至新加坡以及印尼演出，更曾跟徐小鳳同台獻唱。子明叔後來轉投演員行列，拍過不少劇集和電影。他曾效力無綫超過40年，最為人印象深刻的就是參與《歡樂今宵》演出，在《單吊西與大眼雞》趣劇單元中飾演「大眼雞」。他亦演過不少為人熟悉的角色，如《封神榜》中的姜子牙、《940920》中「林楚凝」爺爺「秋叔」。

2020年，子明叔離開無綫。他曾表示不甘被無綫以一年一騷合約僅包薪6800元的合約綁死，自言對此感心淡而離開。子明叔之後拍攝ViuTV劇集《940920》，飾演女主角蔡思韵患有失智症的爺爺「秋叔」，有天頭腦變得清醒，深覺自己是女兒曉菱（谷祖琳飾）及孫女楚凝（蔡思韵飾）的負累而跳海自盡，出色演技令不少觀眾喊埋一份。

《940920》是子明叔的最後作品。今年初，他因在家中跌倒送院，檢查後證實患缺血性中風，導致左邊身暫時癱瘓，退下來超過50年的演藝生涯。

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（即時娛樂）