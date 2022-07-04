《就是青春》收視欠佳突消失節目表 HOYTV關注組：係咪已經腰斬？ (00:12)

facebook的「HOYTV關注組」發文「呢個星期六日個節目表，唔見有《就是青春》，係咪已經腰斬了？」（網上截圖）

香港開電視上月中改名「HOY TV」並改新台徽，計劃推出連串新節目。其中逾2000萬元製作的選秀節目《就是青春》於10月8日開播，每集個半小時。目前已播出5集，《明報》日前獲「CSM媒介研究」的《就是青春》收視成績，10月29日一集只有0.3點（約2萬觀眾）收視，成績令人失望。至於之前3集，據知首集平均收視0.7點、第2集0.6、第3集0.5。

《就是青春》是余詠珊的「好好製作」公司提供給HOY TV，籌備一年，逾2000萬製作費，單是將錄影廠打造成「青春竇」已花百萬元，從逾千人中挑選出18名參賽者，公開露面前安排秘密訓練。節目播映以來，外界對一班參賽者認識不深。余詠珊回應《就是青春》收視低開，她坦言有少少失望，但稱選秀節目開頭是比較辛苦，需要時間慢慢「煲」，像無綫《聲夢傳奇》前6集也好辛苦，隨着淘汰開始，人數減少而競爭趨激烈，觀眾會選擇支持誰，目前需要更多耐性。她表示會在社交媒體加強宣傳，開直播讓網民聽到參賽者的歌聲，又會有投票。」

不過有facebook的「HOYTV關注組」發文「呢個星期六日個節目表，唔見有《就是青春》，係咪已經腰斬了？」看HOY TV的節目表，未見周六（12日）晚有《就是青春》，而原本翌日周日上午重播，該時段亦不見《就是青春》，兩個時段播出節目現在是《肉食朝聖者》。

（即時娛樂）