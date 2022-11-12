胡楓演唱會｜學友跪拜契爺祝壽 張家輝合唱《情已逝》掀高潮 (22:35)

90歲胡楓（修哥）早前感染新冠病毒，原定9月10日中秋節於紅館舉行的《修哥90迎金秋 無限楓騷演唱會》延期至今午舉行，台上兩邊特別安排約10圍枱招呼嘉賓，修哥載歌載舞表現精靈，他笑言幸好不用等到91歲才開到這場演唱會。

修哥在舞蹈員伴舞下連唱《紅日》和《舊歡如夢》為演唱會揭開序幕，修哥表示有很多嘉賓捧場，隨即介紹坐在台下的許冠文（Michael），讚對方演而優則導，還獲金像獎終身成就獎，Michael站起身跟修哥和觀眾打招呼說：「我攞什麼獎對香港人都不重要，最重是你年年好似今日一樣，跟我們唱歌，修哥要長命150歲，我已經無幾多個人可以尊重。」Michael應修哥要求唱幾句《鐵塔凌雲》。

張家輝出場唱《分分鐘需要你》，問換了銀色閃亮西裝的修哥為何選這首情歌給他唱？修哥裝傻，家輝說：「你當我是契仔定條仔，以年齡對比我還是小鮮肉。」接著介紹「Lady羅蘭」出場，羅蘭姐與修哥齊抱怨家輝做導演不找他們演出，但讚家輝乖仔很有心，每次出埠工作回來都請他們飲茶。羅蘭姐自言己五音不全，多謝大家包容，獻醜一起唱《漫步人生路》。

草蜢的蔡一智與蔡一傑突然出場給修哥驚喜，唱《永遠愛著您》。他們表示原本草蜢演唱會後去旅行，蘇志威已飛，他們知道修哥90歲開騷，特別來給予驚喜，稱修哥是典範，有「舞王」之稱，會以對方做指標，跳到90歲。

張學友壓軸現身，全場興奮拍掌，氣氛高漲。修哥見到契仔學友即感動落淚，哽咽合唱後擁抱。學友突然跪拜修哥說：「我好耐無跪過人，除了太太。我為你祝壽，祝你身體健康，壽比南山。」他讚修哥厲害，說自己90歲仍可站在台上唱歌便心滿意足，希望修哥演唱會好似五月天一年做一次，並叫修哥不用擔心沒有投資者：「明年再開，我夾埋一份。」修哥說不敢找學友做嘉賓：「因86歲演唱會，學友在新加坡開演唱會不能出席 ，他竟然想到利用人造衛星直播跟我合唱，無端端花幾十萬做乜！今次我沒準備叫他，但他傳短訊給我，問我開演唱會預不預他？」接着家輝再出場，如願和「阿哥」學友合唱《情已逝》，還拉著原本打覺落台換衫的修哥一齊唱，學友之後再獨唱《歲月流情》。尾聲時，修哥一身白馬王子Look與眾嘉賓合唱《朋友》。其他嘉賓有薛家燕、陳欣健、顧紀筠、胡渭康、《愛·回家之開心速遞》一班演員等，還有修哥的孫女、曾孫等。黎明、容祖兒、成龍等有送花籃祝修哥演出成功。

（即時娛樂）