無綫55周年晚宴｜特首李家超擔任主禮嘉賓：TVB聞名於全球華人社會 (22:43)

「無綫電視五十五周年晚宴」今晚在酒店舉行，延開17席。主席許濤率領高層蕭世和、曾志偉、曾勵珍及樂易玲等一眾行政人員，以及逾50位藝人出席，包括陳豪、馬國明、馬德鐘、陳山聰、林夏薇、蔡思貝、胡定欣、黃智雯、姚子羚、高海寧等小生、花旦；炎明熹、姚焯菲、冼靖峰和張弛豪擔任表演嘉賓。特首李家超擔任主禮嘉賓，聯同無綫董事局成員及慈善團體代表主持啟動儀式。

晚宴上，許濤和特首李家超先後上台致辭，許濤說「TVB」這三個英文字，自1967年起便與香港市民同呼吸、共命運。今天TVB台前幕後4000多名員工， 每年製作逾20000小時的新聞，資訊及娛樂內容，透過免費電視，串流應用，社交媒體等多個平台，服務香港的觀眾，近年亦積極發展電商業務。未來在運營模式以及內容創作上，TVB會不斷自我更新，勇敢嘗試。也會加大人才培訓的投入香港的媒體娛樂行業，培育出更多年輕的接班人。許濤又談到過去多年，香港經歷不少風雨， TVB新聞報道中立客觀，不偏不倚呈現事實，從來不忘記企業的社會責任。

李家超表示除了香港以外，TVB亦聞名於全球華人社會，他期望及深信TVB會一如既往，將香港東西匯聚，獨特文化和香港故事帶到世界不同角落，講出香港的好事實、香港多方面的優勢及多方面成就的好故事。深信TVB會繼續為觀眾創作多元、令大家非常享受的娛樂和資訊節目，共建一個溫暖、包容、共融的家園，一個美好的香港。

（即時娛樂）