匿名信指控《正義迴廊》脅逼女演員露點 監製翁子光：絶非事實 (15:38)

電影《正義迴廊》近日成熱話，昨晚公布票房破2000萬同時，網上流傳一封匿名信對《正義迴廊》製作團隊指控，Facebook有專頁以「我雖勢弱言輕 決不虛作無聲」為題轉發「致《正義迴廊》製作團隊的一封信」的匿名信，並表示「勿讓電影的成功建基在人權被剝奪的弱勢之上」。信件內容是一名以曾參與部電影的工作人員身份寫，主要控訴製作團隊拍攝時脅逼戲中兩名特約演員在鏡頭前露點。

信中指原本兩名女特約演員（一名外籍、另一名內地演員）只需要裸露背部，但到達拍攝現場，突然被要求除乳貼，兩人不願意但導演何爵天與團隊決意執行，她們在言語不通與現場壓力下屈服。又指何爵天進一步要求女演員脫內褲，現場逾百人但沒有清場，並指停拍時有監製對她們披衣服遮蔽也嫌阻時間，說：「都露曬，遮嚟都冇用啦！」匿名信指控團隊剝奪兩特約演員的尊嚴與權利。

有關匿名信引來大迴響，有斥團隊做法，不過亦有人質疑信的內容。《正義迴廊》監製翁子光隨即在該專頁留言回應，並在個人FB也作出聲明：「各位，我正在了解拍攝當天事情的始末，但我敢肯定的說信中對待有裸露演出的演員的處理絶非事實，唯一一位有裸露演出的中國籍演員孫禾頣小姐是本人親自接洽的，她是一位人體藝術模特兒，裸露演出也是事先協定的，絶無強逼的情況，她本人也表示願意出面澄淸。由於拍攝『納粹德軍』部分當日我並不在現場，我會在進一步了解事件後，進一步就事件作回應交代。感謝各位垂注。」

翁子光以透明手法處理事件，他上載跟孫禾頣的對話，她指匿名信的內容胡說八道，沒有被迫，露點尺度一早已談好。隨後孫禾頣也在個人社交平台公開澄清，指控的文章內容不實，她又稱自己是講廣東話的，不存在語言不通的情況。她在拍攝「casting」與「納粹」兩場戲過程中，老公在現場並且坐導演與監製旁，沒有人說：「都露啦，遮嚟都冇用」這種話。最後她說：「如果我自己真的遇到不公不義，我會自己站出來。不會需要到這個時候由其他人為我發聲。」翁子光留言︰「謝謝Jenni還我們公道！」

今日翁子光又公開了他跟該外籍女演員Maria Smith 的對話，他告之有關匿名信內容，她回覆︰「I wasn’t pressured」(我沒有壓力)又反問是誰寫的？公開匿名信的專頁今日也公開道歉：「本page已得悉其中一個監製翁子光及女演員Jenny Suen回應，跟消息來源明顯有出入。由於實在無法提供更實質證據，為免影響更多人，在此謹此道歉。」

（即時娛樂）