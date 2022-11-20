遊走世界天與地｜黃翠如深入敘利亞險境 難忘廢墟中小孩可愛笑容 (23:21)

黃翠如主持旅遊節目《遊走世界天與地》明（21日）晚起逢星期一至三晚上10點半於翡翠台播映，她在一連6集走訪4個國家：瑞士、敘利亞、摩納哥及摩爾多瓦，帶觀眾體驗「戰爭VS和平」、「極貧VS極富」兩個極端的事物、景貌和人情。

黃翠如首集率先遊走「人間天堂」瑞士，除走訪瑞士南部山區的古老村落，參觀村中700年歷史的古屋外，更參觀於50年前冷戰時期蓋建、堪稱全球最大防空洞。翠如又一邊歎瑞士芝士火鍋、一邊欣賞靚靚山景外，還到訪於2015年獲美國國家地理雜誌評為終身必去的「懸崖餐廳」。

第二個遊走地為戰火紛飛的敘利亞。自2011年爆發內戰後、敘利亞內部激烈衝突持續至今，雖然當局已逐步放寬旅遊業，但由於對外地人仍是抱有一定戒心，當局除規定旅客必須由導遊全程陪同外，旅客正式踏入當地領土前，必須經歷徹底的背景審查，當日攝製隊便於邊境等了5小時才辦妥入境手續。今次帶領攝製隊遊走敘利亞的是62歲的哈辛，他帶領翠如等人走訪首都-世界上最古老的城市大馬士革，其間在自己佈滿子彈孔的住宅內，細說了敘利亞戰爭前後的巨大生活變化。

除了觀光，翠如還深入當地飽受戰火摧殘的大小城市，近距離感受戰爭對敘利亞及當地人民帶來的影響。雖然走訪期間滿目瘡痍、四處均是頹垣敗瓦、巴士殘骸以及被炸毁的建築物，但徹底映入翠如眼簾的，是近乎倒塌的樓宇中、一群向她禮貌揮手的小朋友，情景既溫暖又悽酸。翠如事後受訪時慨嘆：「我知道我唔可以問（佢哋發生咩事），因為我冇資格問。你見到佢哋好可愛咁對你笑，但你同時亦會覺得自己唔可以比佢哋更傷心，因為知道自己冇資格比佢哋更傷心……」而駛往帕爾米拉古城（Palmyra）時，沿途氣氛漸趨緊張，滿街佈滿重兵駐守之餘，同行的導遊亦不斷接獲軍方電話，主要是關心攝製隊等人狀況。

翠如在社交網還分享在等候入境敘利亞期間，認識兩位新朋友，其中一位叫Anoud的敘利亞女孩，11年前因為內戰關係，在9歲之年被逼逃亡及與獨自留在敘利亞的媽媽分開。11年後，Anoud終於可以回家，並和媽媽重聚。翠如寫道：「沒有見面11年，卻一眼就知道大家是母女。她眼睛幾乎沒有離開過媽媽，一邊跟我說話一邊露出很美麗的笑容。當天太陽落山之時，Anoud繞（繑）著她媽媽，拖著她弟弟，走過來跟我說，她終於完成入境手續，可以回家了。一句回家，聽起來百般感受。」

（即時娛樂）