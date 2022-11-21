永順街39號｜盧瀚霆爆小學六年級初戀成人生遺憾 (13:58)

盧瀚霆（Anson Lo）早前（12日）推出新歌《永順街39號》，講述其小學荳芽夢故事。Anson Lo昨天在社交平台寫下千字文，自爆小學六年級時的初戀，成為其人生中的第一次遺憾。他表示年初時曾說過想推出一首慢歌，最初的想法是平靜、孤獨、中音、遺憾、寂寞，很想唱一首懷念過去感覺的歌，之後黃偉文（Wyman）就寫了一首關於遺憾和初衷關係的歌。

Anson Lo說︰「這次又是一個很特別的經歷。 記得停工兩個月後開始這首歌的錄音，很驚奇的是每一次錄音，我也總是回想起自己的puppy love初戀，發生在小學六年級的，這段初戀彷彿就是我人生的第一次『遺憾』一樣，而每一句歌詞亦變得更加personal了。本身自己有一個大膽的想法，希望用這位女同學的名字做歌名，但基於尊重她的決定，最後放下了這個想法。然而『永順街39號』是我小學的地址，也是紀錄了我這一段初戀的地方，所以便『膽粗粗』的請求Wyman大師的意見，十分感謝Wyman的支持和關心，是你成就這首歌變得更加感動，謝謝你﹗」

Anson Lo表示《永順街39號》MV是《不可愛教主》MV男女主角在第二個平行時空之下的戀愛故事。他說︰「《永順街39號》MV中的女主角提出與男主角分手後，把當初一起養的小狗交給男主角獨力照顧。男主角無奈、無助，亦是生氣，不甘像小狗一樣被女主角『遺棄』了。回家後把所有關於與女主角有關的一切物件都棄置屋外，最後一怒之下想把小狗也放棄之際，發現自己其實還未放得低這段關係，小狗亦是無辜的。對我而言，擁抱著小狗痛哭，代表著男主角其實不須逼自己現在這一刻放得開，小狗就是代表著男女主角的回憶，男主角最後決定擁抱和面對自己的悲痛，保留著這一段回憶在心中，往後好好照顧小狗，好好生活。最後走到永順街39號，是一個留白的結局，究竟這條街道是男女主角最初相識的地方？還是男主角將會開始下一段感情的地方？就交給你們自行想像了～」

Anson Lo表示「永順街39號」再不是一個真實的地址︰「是時空裏的一個座標，是我的初戀，是我對愛情的初啟蒙，是我第一次擁有真摯戀愛的開始，它是一個遺憾，也是一個初衷。2022年最後一首派台作品，希望你們會有所共鳴，希望你們喜歡。」

（即時娛樂）