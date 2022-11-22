劉丹滿意兒子劉愷威新女友 激讚李曉峰：最重要人品好 (16:35)

劉丹（丹爺）、蘇韻姿、焦浩軒及陳浚霆等，今日（22日）於電視城宣傳處境劇《愛‧回家之開心速遞》，一眾演員比拼製作煲仔飯及煲仔火鍋迎「小雪」。席間，大會宣布《愛》劇在《萬千星輝頒獎典禮2022》中，共獲14個提名，並即場拉票，希望贏得「最佳劇集」。

丹爺心情大靚，當記者恭喜他的兒子劉愷威，與內地女藝人李曉峰承認戀情時，即哈哈大笑說多謝。丹爺笑指：「前幾日已有朋友說我經常笑，其實我一向都喜歡笑。（近來笑得更甜？）當然會。」丹爺又指兒子很口密，見戀情登報後，也有致電回港問他們看到報紙沒有，並承認拍拖。

至於劉愷威可有說何時帶女友回港見家長？丹爺透露兒子明年1月返港，但不知是否兩個人一同回來，能否留港過年也未知，始終新年期間都多工作，他說：「不緊要，知道大家開心就得。兒子有傳女友照片給我看，很靚女，只要兒子滿意，我就滿意了，聽說她學歷都很好，但最重要人品好。（有說他們相處得很好？）希望這樣，我和太太都很開心。」但丹爺未將此事告知孫女「小糯米」，留待兒子回港親自跟女兒講。

對於黎彼得早前表示抗拒回無綫拍劇，令劇中的「大四喜」合體無望。丹爺坦言感可惜，但也沒辦法，相信公司高層有他們的安排和理由。談到嘉玲離世，丹爺稱2人沒合作過，但20多年前跟明星足球隊去泰國玩時，嘉玲兩公婆曾招呼他們：「他們很好人、很客氣，對人很謙虛。」

（即時娛樂）